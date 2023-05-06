https://ria.ru/20230506/kuritsa-1870087520.html
Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть
Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть - РИА Новости, 06.05.2023
Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть
Какая часть куриной тушки полезнее остальных, а какую, наоборот, лучше не употреблять в пищу, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:15
2023-05-06T02:15
2023-05-06T02:16
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Какая часть куриной тушки полезнее остальных, а какую, наоборот, лучше не употреблять в пищу, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.Белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью куриной тушки, отметила Сычева. Однако в питании важно разнообразие, поэтому от бедра и голени тоже не стоит отказываться, добавила диетолог. По ее словам, грудку можно есть на ужин, а более темное мясо птицы рекомендуется употреблять только на обед.Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в коже, поэтому от этой части куриной тушки следует всегда избавляться, продолжила она."Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если мы не уберем кожу, даже если это будет часть грудки с кожей", — сказала Сычева.Готовить курицу лучше так, чтобы на ней не образовывалась хрустящая румяная корочка, советует врач.Наибольшую пользу организму принесет курятина, приготовленная на пару или отваренная методом су-вид, уверена диетолог. Запекать этот продукт тоже можно, главное, чтобы не появлялась корочка, пояснила она.Включать курятину в рацион на ежедневной основе не стоит, лучше чередовать ее с рыбой и другими видами мяса, считает Сычева.
https://ria.ru/20221024/blyudo-1826152620.html
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общество, россия, наталья сычева, еда, питание, здоровье
Общество, Россия, Наталья Сычева, Еда, Питание, Здоровье
Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть
Гастроэнтеролог Сычева предупредила о высоком содержании жира в курятине с кожей
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Какая часть куриной тушки полезнее остальных, а какую, наоборот, лучше не употреблять в пищу, объяснила в интервью
радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.
Белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью куриной тушки, отметила Сычева. Однако в питании важно разнообразие, поэтому от бедра и голени тоже не стоит отказываться, добавила диетолог. По ее словам, грудку можно есть на ужин, а более темное мясо птицы рекомендуется употреблять только на обед.
«
"Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем", — уточнила Сычева.
Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в коже, поэтому от этой части куриной тушки следует всегда избавляться, продолжила она.
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"Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если мы не уберем кожу, даже если это будет часть грудки с кожей", — сказала Сычева.
Готовить курицу лучше так, чтобы на ней не образовывалась хрустящая румяная корочка, советует врач.
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"Выраженная румяная корочка — это продукт гликации. Это вызывает склеивание волокон коллагена и, можно сказать, ведет к старению сосудов и кожи", — предупредила Сычева.
Наибольшую пользу организму принесет курятина, приготовленная на пару или отваренная методом су-вид, уверена диетолог. Запекать этот продукт тоже можно, главное, чтобы не появлялась корочка, пояснила она.
Включать курятину в рацион на ежедневной основе не стоит, лучше чередовать ее с рыбой и другими видами мяса, считает Сычева.
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