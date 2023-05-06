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В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме - РИА Новости, 06.05.2023
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:57
2023-05-06T12:57
2023-05-06T16:04
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владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP."Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — сказала она.По словам Ташевой, планы Киева вызвали дискуссию среди западных политиков, так как они опасаются ответных действий России.Украинские политики постоянно говорят о том, что вернут Крым под свой контроль в результате широко анонсированного наступления. Глава республики Сергей Аксенов предостерегал, что попытки вернуть полуостров вооруженным путем лишь приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html
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В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
Постпред Зеленского Ташева: Запад призвал Украину отказаться от планов вернуть Крым