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В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме - РИА Новости, 06.05.2023
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12:57 06.05.2023 (обновлено: 16:04 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/krym-1870146470.html
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме - РИА Новости, 06.05.2023
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:57
2023-05-06T16:04
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP."Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — сказала она.По словам Ташевой, планы Киева вызвали дискуссию среди западных политиков, так как они опасаются ответных действий России.Украинские политики постоянно говорят о том, что вернут Крым под свой контроль в результате широко анонсированного наступления. Глава республики Сергей Аксенов предостерегал, что попытки вернуть полуостров вооруженным путем лишь приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик)
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик)
В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме

Постпред Зеленского Ташева: Запад призвал Украину отказаться от планов вернуть Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.
"Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — сказала она.
По словам Ташевой, планы Киева вызвали дискуссию среди западных политиков, так как они опасаются ответных действий России.
Украинские политики постоянно говорят о том, что вернут Крым под свой контроль в результате широко анонсированного наступления. Глава республики Сергей Аксенов предостерегал, что попытки вернуть полуостров вооруженным путем лишь приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
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