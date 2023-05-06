https://ria.ru/20230506/krym-1870146470.html

В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме

В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме - РИА Новости, 06.05.2023

В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме

Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:57

2023-05-06T12:57

2023-05-06T16:04

в мире

киев

украина

россия

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад призывает Киев не рассчитывать на возвращение Крыма, признала представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP."Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — сказала она.По словам Ташевой, планы Киева вызвали дискуссию среди западных политиков, так как они опасаются ответных действий России.Украинские политики постоянно говорят о том, что вернут Крым под свой контроль в результате широко анонсированного наступления. Глава республики Сергей Аксенов предостерегал, что попытки вернуть полуостров вооруженным путем лишь приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик)