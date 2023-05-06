https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870085758.html

COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт

COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2023

COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт

Коронавирус активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому не стоит забывать о нем, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:19

2023-05-06T00:19

2023-05-06T00:19

общество

здоровье - общество

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846295143_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_e2df696a592c6663fe5db8174e48eee4.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому не стоит забывать о нем, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Отмена статуса ЧС международного масштаба не означает, что о COVID-19 можно забыть. Вирус активно мутирует, появляются все более заразные варианты. В этой ситуации у нас в стране в полном объеме продолжают работать инструменты эпиднадзора",- сказала Пшеничная журналистам. Она отметила, что ведется постоянный мониторинг изменчивости штаммов COVID-19, пополняется база циркулирующих вариантов вируса. Сохраняется высокий уровень охвата населения тестированием на COVID-19, а также поддерживается готовность системы здравоохранения к возможному появлению более патогенных штаммов, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html

https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868951448.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии