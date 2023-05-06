https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870085758.html
COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт
COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2023
COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт
Коронавирус активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому не стоит забывать о нем, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:19
2023-05-06T00:19
2023-05-06T00:19
общество
здоровье - общество
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому не стоит забывать о нем, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Отмена статуса ЧС международного масштаба не означает, что о COVID-19 можно забыть. Вирус активно мутирует, появляются все более заразные варианты. В этой ситуации у нас в стране в полном объеме продолжают работать инструменты эпиднадзора",- сказала Пшеничная журналистам. Она отметила, что ведется постоянный мониторинг изменчивости штаммов COVID-19, пополняется база циркулирующих вариантов вируса. Сохраняется высокий уровень охвата населения тестированием на COVID-19, а также поддерживается готовность системы здравоохранения к возможному появлению более патогенных штаммов, подчеркнула Пшеничная.
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868951448.html
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общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Коронавирус в России
COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит, заявил эксперт
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому не стоит забывать о нем, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
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"Отмена статуса ЧС международного масштаба не означает, что о COVID-19 можно забыть. Вирус активно мутирует, появляются все более заразные варианты. В этой ситуации у нас в стране в полном объеме продолжают работать инструменты эпиднадзора",- сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что ведется постоянный мониторинг изменчивости штаммов COVID-19, пополняется база циркулирующих вариантов вируса. Сохраняется высокий уровень охвата населения тестированием на COVID-19, а также поддерживается готовность системы здравоохранения к возможному появлению более патогенных штаммов, подчеркнула Пшеничная.
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