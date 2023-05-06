https://ria.ru/20230506/korol-1870162880.html
Карла III официально короновали в Британии
Карла III официально короновали в Британии - РИА Новости, 07.05.2023
Карла III официально короновали в Британии
Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-06T14:24
2023-05-06T14:24
2023-05-07T00:00
в мире
лондон
карл iii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870162058_0:233:3055:1951_1920x0_80_0_0_ac603adb32fa911e4ca600cf21e83465.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.Следующей частью церемонии стала коронация супруги Карла Камиллы, этот обряд занял намного меньше времени.После коронации королевская чета с процессией вернулась в Букингемский дворец, где некоторое время спустя вместе с другими членами семьи поприветствовала подданных с балкона. В небе над дворцом прошел воздушный парад, в котором приняли участие десятки самолетов и вертолетов, однако зрелище было несколько омрачено дождливой погодой. Кульминацией парада стало выступление авиаотряда "Красные стрелы", которые разукрасили небо красными, белыми и синими красками.Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.
https://ria.ru/20230506/karl-1869634377.html
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1869660671.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870162058_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_06eed7b462fbaf35f764d1ed8b0ba921.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, карл iii, великобритания
В мире, Лондон, Карл III, Великобритания
Карла III официально короновали в Британии
В Вестминстерском аббатстве официально короновали Карла III
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне
прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Следующей частью церемонии стала коронация супруги Карла Камиллы, этот обряд занял намного меньше времени.
Биография короля Великобритании Карла III
После коронации королевская чета с процессией вернулась в Букингемский дворец, где некоторое время спустя вместе с другими членами семьи поприветствовала подданных с балкона. В небе над дворцом прошел воздушный парад, в котором приняли участие десятки самолетов и вертолетов, однако зрелище было несколько омрачено дождливой погодой. Кульминацией парада стало выступление авиаотряда "Красные стрелы", которые разукрасили небо красными, белыми и синими красками.
Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.
Церемония коронации британских монархов