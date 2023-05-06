https://ria.ru/20230506/korol-1870162880.html

Карла III официально короновали в Британии

Карла III официально короновали в Британии - РИА Новости, 07.05.2023

Карла III официально короновали в Британии

Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-06T14:24

2023-05-06T14:24

2023-05-07T00:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.Следующей частью церемонии стала коронация супруги Карла Камиллы, этот обряд занял намного меньше времени.После коронации королевская чета с процессией вернулась в Букингемский дворец, где некоторое время спустя вместе с другими членами семьи поприветствовала подданных с балкона. В небе над дворцом прошел воздушный парад, в котором приняли участие десятки самолетов и вертолетов, однако зрелище было несколько омрачено дождливой погодой. Кульминацией парада стало выступление авиаотряда "Красные стрелы", которые разукрасили небо красными, белыми и синими красками.Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.

https://ria.ru/20230506/karl-1869634377.html

https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1869660671.html

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в мире, лондон, карл iii, великобритания