Рейтинг@Mail.ru
Карла III официально короновали в Британии - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 06.05.2023 (обновлено: 00:00 07.05.2023)
https://ria.ru/20230506/korol-1870162880.html
Карла III официально короновали в Британии
Карла III официально короновали в Британии - РИА Новости, 07.05.2023
Карла III официально короновали в Британии
Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-06T14:24
2023-05-07T00:00
в мире
лондон
карл iii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870162058_0:233:3055:1951_1920x0_80_0_0_ac603adb32fa911e4ca600cf21e83465.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.Следующей частью церемонии стала коронация супруги Карла Камиллы, этот обряд занял намного меньше времени.После коронации королевская чета с процессией вернулась в Букингемский дворец, где некоторое время спустя вместе с другими членами семьи поприветствовала подданных с балкона. В небе над дворцом прошел воздушный парад, в котором приняли участие десятки самолетов и вертолетов, однако зрелище было несколько омрачено дождливой погодой. Кульминацией парада стало выступление авиаотряда "Красные стрелы", которые разукрасили небо красными, белыми и синими красками.Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.
https://ria.ru/20230506/karl-1869634377.html
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1869660671.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870162058_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_06eed7b462fbaf35f764d1ed8b0ba921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, карл iii, великобритания
В мире, Лондон, Карл III, Великобритания
Карла III официально короновали в Британии

В Вестминстерском аббатстве официально короновали Карла III

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Карл III на церемонии коронации
Король Карл III на церемонии коронации - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Карл III на церемонии коронации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Следующей частью церемонии стала коронация супруги Карла Камиллы, этот обряд занял намного меньше времени.
Британский король Карл III на 200-м Параде Суверенов Королевской военной академии в Сандхерсте - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография короля Великобритании Карла III
Вчера, 01:50
После коронации королевская чета с процессией вернулась в Букингемский дворец, где некоторое время спустя вместе с другими членами семьи поприветствовала подданных с балкона. В небе над дворцом прошел воздушный парад, в котором приняли участие десятки самолетов и вертолетов, однако зрелище было несколько омрачено дождливой погодой. Кульминацией парада стало выступление авиаотряда "Красные стрелы", которые разукрасили небо красными, белыми и синими красками.
Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.
Британская королева Елизавета II коронована как монарх Великобритании, держит Королевский скипетр, восседая на троне в короне Святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Церемония коронации британских монархов
Вчера, 01:35
 
В миреЛондонКарл IIIВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала