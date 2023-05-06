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В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов - РИА Новости, 06.05.2023
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19:19 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kompleks-1870218300.html
В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов
В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов - РИА Новости, 06.05.2023
В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов
Комплекс дополнительной противоосколочной защиты головы - лица и затылка - разработан в ДНР для современных армейских шлемов различных систем, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:19
2023-05-06T19:19
специальная военная операция на украине
технологии
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Комплекс дополнительной противоосколочной защиты головы - лица и затылка - разработан в ДНР для современных армейских шлемов различных систем, сообщает корреспондент РИА Новости. "Было принято решение о разработке комплекса дополнительной защиты к уже существующим решениям современных композитных касок. Современных армейских касок. В рамках этой системы у нас существенно увеличивается площадь покрытия за счет дополнительных баллистических пакетов, размещенных с участием фурнитуры, которая есть на боковых рейках каски", - сообщил РИА Новости директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус. Он уточнил, что противоосколочная маска может устанавливаться на любую из современных армейских касок, распространенных в зоне СВО - систем PASGT, MICH, FAST. "Очень хорошо и гармонично (маска - ред.) сочетается с "безухой" каской. Всё, что есть внутри маски - это всё защита. Дополнительные баллистические пакеты. Комплексное противоосколочное решение. Оно включает в себя и дополнительную защиту затылка. Существенно увеличивает площадь защиты по первому или второму классу. В зависимости от того, какую цель мы преследуем в рамках противоосколочной защиты", - добавил разработчик. Он отметил, что таким образом каски становятся значительно более защищенными - убираются бреши и просветы, при этом не нарушается мобильность и обзор бойца. Мягкая защита затылка солдата крепится на имеющиеся лямки подшлемника. Собеседник подчеркнул, что сейчас разворачивается масштабное производство комплекса, после чего он начнет поступать в действующую армию.
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технологии, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Безопасность
В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов

В ДНР разработали и производят комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Комплекс дополнительной противоосколочной защиты головы - лица и затылка - разработан в ДНР для современных армейских шлемов различных систем, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Было принято решение о разработке комплекса дополнительной защиты к уже существующим решениям современных композитных касок. Современных армейских касок. В рамках этой системы у нас существенно увеличивается площадь покрытия за счет дополнительных баллистических пакетов, размещенных с участием фурнитуры, которая есть на боковых рейках каски", - сообщил РИА Новости директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.
Он уточнил, что противоосколочная маска может устанавливаться на любую из современных армейских касок, распространенных в зоне СВО - систем PASGT, MICH, FAST.
"Очень хорошо и гармонично (маска - ред.) сочетается с "безухой" каской. Всё, что есть внутри маски - это всё защита. Дополнительные баллистические пакеты. Комплексное противоосколочное решение. Оно включает в себя и дополнительную защиту затылка. Существенно увеличивает площадь защиты по первому или второму классу. В зависимости от того, какую цель мы преследуем в рамках противоосколочной защиты", - добавил разработчик.
Он отметил, что таким образом каски становятся значительно более защищенными - убираются бреши и просветы, при этом не нарушается мобильность и обзор бойца. Мягкая защита затылка солдата крепится на имеющиеся лямки подшлемника.
Собеседник подчеркнул, что сейчас разворачивается масштабное производство комплекса, после чего он начнет поступать в действующую армию.
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