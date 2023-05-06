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Полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК - РИА Новости, 06.05.2023
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07:44 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kipr-1870102725.html
Полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК
Полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК - РИА Новости, 06.05.2023
Полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК
Пожарной полиции Никосии пока не удалось найти ни одного свидетеля пожара в Российском центре науки и культуры (РЦНК), жесткий диск с камер наблюдения не дал... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:44
2023-05-06T07:44
в мире
кипр
россия
никосия (город)
мария захарова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарной полиции Никосии пока не удалось найти ни одного свидетеля пожара в Российском центре науки и культуры (РЦНК), жесткий диск с камер наблюдения не дал никакой информации кипрским силовикам, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. В Россотрудничестве добавили, что, по данным предварительного расследования, пожарная полиция не смогла установить причин возгорания и не нашла следы использования "коктейля Молотова". "Расследование продолжается", — добавили в Россотрудничестве. Ранее директор РЦНК Алина Радченко сообщила РИА Новости, что в здании центра в столице Кипра произошел пожар, очевидцы не исключают поджог, зданию нанесен значительный ущерб. До этого у российских загранучреждений на Кипре неоднократно устраивали акции представители украинской общины. В частности, в августе прошлого года украинка с ножом напала на россиян во время празднования Дня флага России, суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы. Причины возгорания центра выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей. В МИД России рассчитывают, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов.
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в мире, кипр, россия, никосия (город), мария захарова
В мире, Кипр, Россия, Никосия (город), Мария Захарова
Полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК

Россотрудничество: полиция Никосии пока не нашла свидетелей пожара в РЦНК

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарной полиции Никосии пока не удалось найти ни одного свидетеля пожара в Российском центре науки и культуры (РЦНК), жесткий диск с камер наблюдения не дал никакой информации кипрским силовикам, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
«
"Им не удалось найти ни одного свидетеля произошедшего. Жесткий диск с камер наблюдения, который изъяли полицейские, никакой информации им не дал", — сказал собеседник агентства.
В Россотрудничестве добавили, что, по данным предварительного расследования, пожарная полиция не смогла установить причин возгорания и не нашла следы использования "коктейля Молотова".
"Расследование продолжается", — добавили в Россотрудничестве.
Ранее директор РЦНК Алина Радченко сообщила РИА Новости, что в здании центра в столице Кипра произошел пожар, очевидцы не исключают поджог, зданию нанесен значительный ущерб. До этого у российских загранучреждений на Кипре неоднократно устраивали акции представители украинской общины. В частности, в августе прошлого года украинка с ножом напала на россиян во время празднования Дня флага России, суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
Причины возгорания центра выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей.
В МИД России рассчитывают, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов.
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