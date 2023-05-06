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Матушку госпитализировали после захвата храма УПЦ в Киевской области

Матушку госпитализировали после захвата храма УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 06.05.2023

Матушку госпитализировали после захвата храма УПЦ в Киевской области

Матушку госпитализировали в результате рейдерского захвата Свято-Михайловской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:55

2023-05-06T20:55

2023-05-06T20:55

религия

украина

киевская область

ситуация вокруг упц

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Матушку госпитализировали в результате рейдерского захвата Свято-Михайловской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщил Союз православных журналистов. В субботу информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что сторонники раскольников и представители силовых структур захватывают Свято-Михайловскую церковь УПЦ в городе Боярка Киевской области, на храме срезали замки. "Рейдеры ПЦУ напали на настоятеля храма в Боярке и матушку. Матушку госпитализировали на скорой помощи с травмами рук и ног", - сообщил союз в своем телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

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украина, киевская область, ситуация вокруг упц, россия