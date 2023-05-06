https://ria.ru/20230506/karusel-1870204498.html
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 06.05.2023
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок
После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:55
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
УФА, 6 мая - РИА Новости. После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. Минздрав региона в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение Савиновой. Она рассказала, что пострадавших доставили в три городских больницы. По её данным, из 20 пострадавших госпитализированы 12, в том числе 6 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение. Она добавила, что остальные 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, всем им оказывается необходимая помощь.
https://ria.ru/20230506/orenburg-1870196792.html
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, россия
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок
Минздрав: после ЧП с каруселью в Оренбурге в тяжелом состоянии находятся женщина и ребенок
УФА, 6 мая - РИА Новости.
После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова
.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.
В Оренбурге призвали разобраться с кадрами после падения карусели
Минздрав региона в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение Савиновой.
Она рассказала, что пострадавших доставили в три городских больницы. По её данным, из 20 пострадавших госпитализированы 12, в том числе 6 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
«
"В крайне тяжёлом состоянии находится 27 летняя женщина, она в реанимации, ей предстоит оперативное вмешательство. Ещё тяжёлый один ребёнок - 10-летняя девочка, которую ждёт нейрохирургическое оперативное вмешательство", - сказала Савинова.
Она добавила, что остальные 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, всем им оказывается необходимая помощь.
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге