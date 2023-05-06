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В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок

В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 06.05.2023

В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок

После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:55

происшествия

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УФА, 6 мая - РИА Новости. После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. Минздрав региона в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение Савиновой. Она рассказала, что пострадавших доставили в три городских больницы. По её данным, из 20 пострадавших госпитализированы 12, в том числе 6 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение. Она добавила, что остальные 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, всем им оказывается необходимая помощь.

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