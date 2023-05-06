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В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 06.05.2023
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17:49 06.05.2023 (обновлено: 17:55 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/karusel-1870204498.html
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 06.05.2023
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок
После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:55
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
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УФА, 6 мая - РИА Новости. После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. Минздрав региона в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение Савиновой. Она рассказала, что пострадавших доставили в три городских больницы. По её данным, из 20 пострадавших госпитализированы 12, в том числе 6 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение. Она добавила, что остальные 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, всем им оказывается необходимая помощь.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия
В Оренбурге после падения карусели тяжело пострадали женщина и ребенок

Минздрав: после ЧП с каруселью в Оренбурге в тяжелом состоянии находятся женщина и ребенок

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 6 мая - РИА Новости. После падения карусели в оренбургском парке одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, одна девочка - в тяжёлом, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.
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Минздрав региона в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение Савиновой.
Она рассказала, что пострадавших доставили в три городских больницы. По её данным, из 20 пострадавших госпитализированы 12, в том числе 6 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
«
"В крайне тяжёлом состоянии находится 27 летняя женщина, она в реанимации, ей предстоит оперативное вмешательство. Ещё тяжёлый один ребёнок - 10-летняя девочка, которую ждёт нейрохирургическое оперативное вмешательство", - сказала Савинова.
Она добавила, что остальные 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, всем им оказывается необходимая помощь.
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