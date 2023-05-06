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Власти назвали причину падения кабинки карусели в Оренбурге

Власти назвали причину падения кабинки карусели в Оренбурге - РИА Новости, 06.05.2023

Власти назвали причину падения кабинки карусели в Оренбурге

Причиной падения кабинок карусели в оренбургском парке стала поломка механизма, сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:52

2023-05-06T16:52

2023-05-06T17:20

оренбург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 6 июл - РИА Новости. Причиной падения кабинок карусели в оренбургском парке стала поломка механизма, сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы."Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей. В настоящий момент известно о семи взрослых и восьми детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести. Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться", - сообщает городская мэрия.По данным администрации города, первые две реанимационные машины прибыли на место происшествия уже через шесть минут после ЧП, всего в парке работали 10 экипажей скорой помощи. Сейчас на месте работают правоохранительные и следственные органы, службы МЧС. Им предстоит выяснить подробности случившегося.По словам мэра города Сергея Салмина, слова которого приводятся в сообщении, к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, "есть серьезные вопросы"."Их (компании - ред.) действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут", - заявил мэр .Он отметил, что виновные в случившемся должны понести наказание. "А всем семьям, пострадавшим сегодня, будет оказана помощь во всех вопросах", - подчеркнул Салмин.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

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оренбург

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оренбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)