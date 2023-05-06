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При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек - РИА Новости, 06.05.2023
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек
Около 20 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:26
2023-05-06T16:26
2023-05-06T18:21
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УФА, 6 мая — РИА Новости. Около 20 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге, сообщил региональный главк МВД."В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети", — говорится в релизе.ЧП произошло в Оренпарке. В этот момент на карусели "Вихрь" находились взрослые и дети, которые получили травмы различной тяжести.По данным Минздрава, 12 человек госпитализированы, в том числе шесть детей.Уточняется, что одна женщина с множественными травмами и 10-летний ребенок находятся в реанимации. Состояние еще десяти пациентов врачи оценивают как среднетяжелое, они получают лечение в травматологических отделениях.Причиной ЧП в городской администрации назвали поломку механизма, из-за чего упали кабинки.По словам мэра Сергея Салмина, к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьезные вопросы. Он пообещал, что действиям всех причастных дадут оценку и виновные понесут наказание."А всем семьям, пострадавшим сегодня, будет оказана помощь во всех вопросах", — подчеркнул градоначальник.На месте работают экстренные службы, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет начал проверку.
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, включая детей
УФА, 6 мая — РИА Новости. Около 20 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге, сообщил региональный главк МВД.
"В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети", — говорится в релизе.
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге
ЧП произошло в Оренпарке. В этот момент на карусели "Вихрь" находились взрослые и дети, которые получили травмы различной тяжести.
По данным Минздрава, 12 человек госпитализированы, в том числе шесть детей.
Уточняется, что одна женщина с множественными травмами и 10-летний ребенок находятся в реанимации. Состояние еще десяти пациентов врачи оценивают как среднетяжелое, они получают лечение в травматологических отделениях.
Причиной ЧП в городской администрации назвали поломку механизма, из-за чего упали кабинки.
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По словам мэра Сергея Салмина, к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьезные вопросы. Он пообещал, что действиям всех причастных дадут оценку и виновные понесут наказание.
"А всем семьям, пострадавшим сегодня, будет оказана помощь во всех вопросах", — подчеркнул градоначальник.
На месте работают экстренные службы, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет начал проверку.
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