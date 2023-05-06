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В Южной Корее разбился американский истребитель
В Южной Корее разбился американский истребитель - РИА Новости, 06.05.2023
В Южной Корее разбился американский истребитель
Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета неподалеку от крупной военной базы США в Южной Корее, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:50
2023-05-06T07:50
2023-05-06T07:55
в мире
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южная корея
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета неподалеку от крупной военной базы США в Южной Корее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на южнокорейское командование ВВС США. Как отмечается, истребитель потерпел крушение в сельской местности неподалеку от авиабазы Осан. По данным военных, пилот катапультировался, его доставили в медицинское учреждение. Согласно информации военных, жертв среди гражданских лиц нет. Как отмечается, начато расследование.
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в мире, сша, южная корея, f-16
В мире, США, Южная Корея, F-16
В Южной Корее разбился американский истребитель
CNN: американский истребитель потерпел крушение на территории Южной Кореи