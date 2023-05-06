Россия выбыла из списка стран с самой высокой инфляцией
Россия с годовой инфляцией в 3,5 процента заняла 102-е место в мире по уровню роста цен
© iStock.com / NIKILAY GLUHOVБанкноты номиналом 500 рублей
© iStock.com / NIKILAY GLUHOV
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь еще в трех государствах - Испании, Лихтенштейне и Швейцарии, следует из расчетов РИА Новости.
Наиболее высокая инфляция в марте в годовом выражении остается в Ливане (264%) и Аргентине (104,3%). Тройку лидеров замыкает Зимбабве с темпами роста цен в 87,6%, на четвертом месте - Суринам с 59,4%, на пятом - Турция с 50,5%. Высокие показатели продолжают фиксироваться в Шри-Ланке (49,2%), Гане (45%), Сьерра-Леоне (41,5%) и Лаосе (41%), при этом в десятку впервые за несколько лет вошел Пакистан с инфляцией в 35,4%.
Максимальные значения инфляции в Европе в марте были в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Выше 10% она держалась еще в 14 государствах, включая страны Прибалтики, Сербию, Польшу, Швецию и Великобританию. Темпы роста цен в диапазоне от 3,5% до 10% наблюдались в 18 странах Европы, в том числе в Австрии, Финляндии, Италии, Германии, Дании, Бельгии, Норвегии и Франции. Самая низкая инфляция в регионе в начале весны была в Швейцарии и Лихтенштейне (2,9%) и Испании (3,3%).
На Ближнем Востоке лидерами по росту цен остались Ливан, Турция и Египет (32,7%), при этом наиболее скромная инфляция была в Омане на уровне 1,6%.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.