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Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна - РИА Новости, 06.05.2023
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16:16 06.05.2023 (обновлено: 19:57 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/import-1870185199.html
Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна
Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна - РИА Новости, 06.05.2023
Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна
Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:16
2023-05-06T19:57
экономика
украина
молдавия
киев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии. "Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну. Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому", — говорится в заявлении.В Молдавии на складах скопилось большое количество местного зерна. Это оказывает давление на аграриев, которые опасаются, что для нового урожая не хватит места, пояснил Боля."Динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах. Фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому аграрному сезону", — подчеркнули в Минсельхозе республики.Во вторник Еврокомиссия ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры вступили в силу 2 мая и будут действовать до 5 июня этого года. Нововведения призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти ей навстречу.
https://ria.ru/20230419/moldavia-1866473791.html
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экономика, украина, молдавия, киев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Украина, Молдавия, Киев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Еврокомиссия, Евросоюз
Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна

Глава Минсельхоза Молдавии Боля сообщил о планах ограничить импорт украинского зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии.
"Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну. Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому", — говорится в заявлении.
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В Молдавии на складах скопилось большое количество местного зерна. Это оказывает давление на аграриев, которые опасаются, что для нового урожая не хватит места, пояснил Боля.
"Динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах. Фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому аграрному сезону", — подчеркнули в Минсельхозе республики.
Во вторник Еврокомиссия ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры вступили в силу 2 мая и будут действовать до 5 июня этого года. Нововведения призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти ей навстречу.
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