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Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна

Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна - РИА Новости, 06.05.2023

Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна

Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:16

2023-05-06T16:16

2023-05-06T19:57

экономика

украина

молдавия

киев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

еврокомиссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии. "Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну. Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому", — говорится в заявлении.В Молдавии на складах скопилось большое количество местного зерна. Это оказывает давление на аграриев, которые опасаются, что для нового урожая не хватит места, пояснил Боля."Динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах. Фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому аграрному сезону", — подчеркнули в Минсельхозе республики.Во вторник Еврокомиссия ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры вступили в силу 2 мая и будут действовать до 5 июня этого года. Нововведения призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти ей навстречу.

https://ria.ru/20230419/moldavia-1866473791.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

украина

молдавия

киев

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экономика, украина, молдавия, киев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, евросоюз