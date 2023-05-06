Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна
Глава Минсельхоза Молдавии Боля сообщил о планах ограничить импорт украинского зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Кишинев уведомил Киев о планах временно ограничить импорт украинского зерна, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии.
"Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну. Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому", — говорится в заявлении.
В Молдавии на складах скопилось большое количество местного зерна. Это оказывает давление на аграриев, которые опасаются, что для нового урожая не хватит места, пояснил Боля.
"Динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах. Фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому аграрному сезону", — подчеркнули в Минсельхозе республики.
Во вторник Еврокомиссия ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры вступили в силу 2 мая и будут действовать до 5 июня этого года. Нововведения призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти ей навстречу.