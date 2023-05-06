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Архангельский губернатор навестил раненых бойцов спецоперации в госпитале

Архангельский губернатор навестил раненых бойцов спецоперации в госпитале - РИА Новости, 06.05.2023

Архангельский губернатор навестил раненых бойцов спецоперации в госпитале

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале о том, что навестил раненых участников специальной военной операции в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:09

2023-05-06T18:09

2023-05-06T18:09

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

россия

северодвинск

олег кожемяко

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале о том, что навестил раненых участников специальной военной операции в военно-морском клиническом госпитале Северодвинска, где они проходят лечение. "Сегодня (в субботу) в Северодвинске навестил ребят, которые получили ранения во время боёв на спецоперации. В военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ проходят лечение и реабилитацию не только наши местные парни, но и ребята из других регионов", - написал Цыбульский. Губернатор вместе с главой заксобрания региона Екатериной Прокопьевой в канун Дня Победы подарили военнослужащим корзину с фруктами и соками, вкусные подарки от жительниц Архангельской области и письма-треуголки, которые написали специально для бойцов школьники региона. Военнослужащий из Владивостока с позывным Филл попросил поблагодарить за поддержку главу Приморского края Олега Кожемяко. "Я в 2015-м году приехал [в Донбасс] только из-за людей, больше даже из-за детей. Взрослые люди могут себя защитить, а дети не могут. Я родился в городе Харькове, ребенком оттуда уехал, мне было 6 лет. И еще вот это меня подтолкнуло, что мне надо там быть, потому что я себя чувствовал так, как будто что-то происходит с моими близкими", - рассказал военнослужащий. Цыбульский пожелал всем бойцам скорейшего восстановления здоровья и поблагодарил за ту работу, которую они выполняют. Председатель областного Собрания депутатов назвала бойцов "настоящими сынами Отечества". "Для нас большая честь приехать к ребятам, чтобы поздравить их с наступающим Днем Победы и поблагодарить за их мужество и героизм", – подчеркнула Прокопьева. Бойцы рассказали, что в лечебном учреждении получают всю необходимую врачебную помощь и выразили благодарность за оказываемую поддержку. Как отметили в пресс-службе правительства региона, лечение в филиале №2 1469-го военно-морского клинического госпиталя министерства обороны РФ проходят участники специальной военной операции не только из Архангельской области, но и из других регионов России. Помимо оказания медицинской помощи персонал госпиталя старается окружить подопечных заботой и создать домашний уют. Для поднятия настроения военнослужащим в клубе госпиталя проводятся концерты с участием творческих коллективов Беломорской военно-морской базы и города корабелов. С бойцами также регулярно общается отец Антоний, который служит литургии в домовом Никольском храме госпиталя службы и совершает церковные таинства.

https://ria.ru/20230415/psikhoterapiya-1865523540.html

https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html

https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html

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архангельская область, александр цыбульский, россия, северодвинск, олег кожемяко