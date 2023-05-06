https://ria.ru/20230506/gaz-1870098994.html

Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии

Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии - РИА Новости, 06.05.2023

Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии

Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:37

2023-05-06T06:37

2023-05-06T06:37

экономика

цены на нефть

венгрия

азербайджан

европа

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. В ведомстве отметили, что для укрепления энергетического суверенитета решающее значение, помимо увеличения внутреннего производства, имеет диверсификация и привлечение новых источников. Хорошим основанием для этого является то, что Венгрия теперь связана со всеми своими соседями, кроме Словении, двусторонними газопроводными системами высокой пропускной способности, добавили в министерстве. "Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, наиболее реальной краткосрочной возможностью дальнейшего снижения внешнего воздействия является импорт газа из Азербайджана. Для начала поставок строительства необходимой для этого инфраструктуры, так называемого "Кольца солидарности" Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия недавно заключили меморандум о взаимопонимании", - сообщили в министерстве. Серьезные возможности заключаются также в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря, разведка которых может начаться в течение ближайших пяти лет, добавили в венгерском энергетическом ведомстве. В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств также заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, и назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения. По его словам, поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в Венгрию поступят 100 миллионов кубометров газа, а в перспективе ежегодный объем азербайджанского газа на венгерском рынке вырастет до 1-2 миллиардов кубометров. В венгерском МИД также заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок сжиженного газа (СПГ) в страну через терминал на хорватском острове Крк и разработке газового месторождения в Румынии.

https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html

https://ria.ru/20230427/gaz-1868202409.html

венгрия

азербайджан

европа

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экономика, цены на нефть, венгрия, азербайджан, европа, петер сийярто