Рейтинг@Mail.ru
Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/gaz-1870098994.html
Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии
Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии - РИА Новости, 06.05.2023
Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии
Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:37
2023-05-06T06:37
экономика
цены на нефть
венгрия
азербайджан
европа
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148468/76/1484687670_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_02211ebe41ffdeaa893b269a6f2ec021.jpg
БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. В ведомстве отметили, что для укрепления энергетического суверенитета решающее значение, помимо увеличения внутреннего производства, имеет диверсификация и привлечение новых источников. Хорошим основанием для этого является то, что Венгрия теперь связана со всеми своими соседями, кроме Словении, двусторонними газопроводными системами высокой пропускной способности, добавили в министерстве. "Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, наиболее реальной краткосрочной возможностью дальнейшего снижения внешнего воздействия является импорт газа из Азербайджана. Для начала поставок строительства необходимой для этого инфраструктуры, так называемого "Кольца солидарности" Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия недавно заключили меморандум о взаимопонимании", - сообщили в министерстве. Серьезные возможности заключаются также в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря, разведка которых может начаться в течение ближайших пяти лет, добавили в венгерском энергетическом ведомстве. В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств также заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, и назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения. По его словам, поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в Венгрию поступят 100 миллионов кубометров газа, а в перспективе ежегодный объем азербайджанского газа на венгерском рынке вырастет до 1-2 миллиардов кубометров. В венгерском МИД также заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок сжиженного газа (СПГ) в страну через терминал на хорватском острове Крк и разработке газового месторождения в Румынии.
https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html
https://ria.ru/20230427/gaz-1868202409.html
венгрия
азербайджан
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148468/76/1484687670_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_d689e93d98b9909a72a9d120c0f7652d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, венгрия, азербайджан, европа, петер сийярто
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Азербайджан, Европа, Петер Сийярто
Европа рассчитывает на азербайджанский газ, заявило Минэнерго Венгрии

Минэнерго Венгрии: Европа рассчитывает на азербайджанский и черноморский газ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод в Азербайджане
Газоперерабатывающий завод в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Газоперерабатывающий завод в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии.
В ведомстве отметили, что для укрепления энергетического суверенитета решающее значение, помимо увеличения внутреннего производства, имеет диверсификация и привлечение новых источников. Хорошим основанием для этого является то, что Венгрия теперь связана со всеми своими соседями, кроме Словении, двусторонними газопроводными системами высокой пропускной способности, добавили в министерстве.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России
06:10
"Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, наиболее реальной краткосрочной возможностью дальнейшего снижения внешнего воздействия является импорт газа из Азербайджана. Для начала поставок строительства необходимой для этого инфраструктуры, так называемого "Кольца солидарности" Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия недавно заключили меморандум о взаимопонимании", - сообщили в министерстве.
Серьезные возможности заключаются также в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря, разведка которых может начаться в течение ближайших пяти лет, добавили в венгерском энергетическом ведомстве.
В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств также заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, и назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения. По его словам, поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в Венгрию поступят 100 миллионов кубометров газа, а в перспективе ежегодный объем азербайджанского газа на венгерском рынке вырастет до 1-2 миллиардов кубометров.
В венгерском МИД также заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок сжиженного газа (СПГ) в страну через терминал на хорватском острове Крк и разработке газового месторождения в Румынии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Мировые цены на природный газ будут расти, заявил Путин
27 апреля, 16:45
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияАзербайджанЕвропаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала