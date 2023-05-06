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Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России - РИА Новости, 06.05.2023
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06:10 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html
Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России
Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России - РИА Новости, 06.05.2023
Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России
Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:10
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экономика
цены на нефть
венгрия
россия
петер сийярто
газпром
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
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экономика, цены на нефть, венгрия, россия, петер сийярто, газпром, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток
Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России

Минэнерго Венгрии: Россия надежно поставляет газ по "Турецкому потоку" в Венгрию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики.
«
"В условиях энергетического кризиса, вызванного затянувшейся войной и ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок. Согласно долгосрочному контракту, Россия надежно поставляет газ (в Венгрию - ред.) по газопроводу "Турецкий поток", - заявили в министерстве.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
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