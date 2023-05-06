https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html

Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России

Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России - РИА Новости, 06.05.2023

Минэнерго Венгрии заявило о надежности поставок газа из России

Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:10

2023-05-06T06:10

2023-05-06T06:10

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турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html

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экономика, цены на нефть, венгрия, россия, петер сийярто, газпром, турецкий поток