https://ria.ru/20230506/f-16-1870093190.html

"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети

"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети - РИА Новости, 06.05.2023

"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T03:20

2023-05-06T03:20

2023-05-06T06:49

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море."Послушайте-ка этого шутника", — написал один из комментаторов."Продолжай мечтать", — поддержал другой."Ахинея", — отметил третий."F-16 будет просто тренировочной мишенью для России, высунь голову из песка", — добавил юзер.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если администрация примет такое решение.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Киев настаивает, что сделка продлена на 120 дней.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230502/f-16-1869064767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, f-16, сша