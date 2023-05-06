"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали призыв главы МИД Украины Кулебы передать Киеву F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
"Послушайте-ка этого шутника", — написал один из комментаторов.
"Продолжай мечтать", — поддержал другой.
"Ахинея", — отметил третий.
"F-16 будет просто тренировочной мишенью для России, высунь голову из песка", — добавил юзер.
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"Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и делаете это заявление, не испытывая никакого стыда? Клоун...", — заявил еще один пользователь.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если администрация примет такое решение.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Киев настаивает, что сделка продлена на 120 дней.