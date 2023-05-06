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"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети - РИА Новости, 06.05.2023
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03:20 06.05.2023 (обновлено: 06:49 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/f-16-1870093190.html
"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети
"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети - РИА Новости, 06.05.2023
"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T03:20
2023-05-06T06:49
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
f-16
сша
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море."Послушайте-ка этого шутника", — написал один из комментаторов."Продолжай мечтать", — поддержал другой."Ахинея", — отметил третий."F-16 будет просто тренировочной мишенью для России, высунь голову из песка", — добавил юзер.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если администрация примет такое решение.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Киев настаивает, что сделка продлена на 120 дней.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, f-16, сша
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, F-16, США
"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали призыв главы МИД Украины Кулебы передать Киеву F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
"Послушайте-ка этого шутника", — написал один из комментаторов.
"Продолжай мечтать", — поддержал другой.
"Ахинея", — отметил третий.
"F-16 будет просто тренировочной мишенью для России, высунь голову из песка", — добавил юзер.
«

"Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и делаете это заявление, не испытывая никакого стыда? Клоун...", — заявил еще один пользователь.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если администрация примет такое решение.
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Вчера, 02:25
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Киев настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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2 мая, 09:47
 
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