https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

Мечты бывают опасны. Европа впала в детство

Мечты бывают опасны. Европа впала в детство - РИА Новости, 06.05.2023

Мечты бывают опасны. Европа впала в детство

Общепринятым и на Западе, и у нас (да и во всем мире) считается, что Россия — страна нерациональная, русские — этакие вечные мечтатели, оторванные от жизни. А... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:01

аналитика

россия

европа

украина

виктор орбан

жозеп боррель

евросоюз

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Общепринятым и на Западе, и у нас (да и во всем мире) считается, что Россия — страна нерациональная, русские — этакие вечные мечтатели, оторванные от жизни. А вот европейцы, Запад, наоборот, крайне прагматичны и расчетливы, обеими ногами стоят на земле и в облаках не витают. Однако конфликт вокруг Украины свидетельствует явно не в пользу представлений о западной расчетливости и умении считаться с реальностью.И что самое удивительное: лишь немногие на Западе способны осознать это. Вот что заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов на Красную площадь, верить, что они будут молча смотреть и смиряться с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает — в реальности нет".Да, Орбан давно уже имеет на Западе репутацию автократа и чуть ли не "венгерского Путина", из-за него Венгрию даже угрожают исключить из Евросоюза, то есть его мнение по любым вопросам для Европы нетипично. Но тут нужно уточнить: для какой Европы? Для той европейской элиты, которая и утверждения про существование двух полов и семью как союз мужчины и женщины считает мракобесными и не имеющими отношения к реальности. То есть для Европы, которая живет в мире фантазий и, как говорит Орбан, не выросла из детского возраста.Действительно, верить в то, что получится победить Россию на Украине, может лишь очень наивный человек, но таковым бывает не только ребенок. Европе больше подходит сравнение со стариком, про которого говорят, что он впал в детство. То есть со слабоумным? И это Европа, колыбель западной цивилизации, начавшейся с греков и римлян, а последние полтысячелетия господствовавшей над миром?Получается, что да. И хотя причины, по которым она дошла до такого состояния, сложны — результат налицо. Запад утратил представление о реальности: о границах (как своих, так и чужих цивилизаций), о пределах возможного, о традиционных, фундаментальных вещах, составляющих суть и человека, и цивилизаций. Отменив традицию (то есть и религию, и нацию, и память предков, и приготовившись уже к ревизии самой природы человека), Запад замахнулся на строительство планетарного масштаба постгуманистического (но прикрывающегося, естественно, гуманизмом) миропорядка — и проиграл. Проиграл реальности — многообразной цветущей сложности мировых цивилизаций. Но признать поражение Запад не только не хочет, но и не может, потому что его элита живет в мире фантазий, воображаемом мире, в котором все определяют правила, который сам же Запад и установил. Еще бы, столетиями все получалось и работало, а тут вдруг какая-то Россия (опять, как и в прошлом веке) говорит, что есть и другая реальность, а нашу она не признает. Ничего, справимся, говорят на Западе: коммунизм пережили и победили, победим и "путинизм".Но проблема Запада в том, что нет никакого "путинизма". Есть возвращение миропорядка к его естественному состоянию — балансу сил и интересов различных мировых цивилизаций на фоне краха атлантического проекта мирового господства. Отменить наступление новой эры Запад не может, пока что он даже не готов признать ее реальность. И поэтому пытается всеми силами помешать ее наступлению, думая, что победа над Россией поможет этому.Но победа над Россией невозможна — и не только потому, что она ядерная держава. Но и потому, что для России речь идет не просто об устранении угрозы с запада, но и о ее существовании как самодостаточной цивилизации, о воссоединении и восстановлении единого русского мира. Ставки для нас не просто высоки — они несопоставимы с теми, что может сделать Запад. При здравом размышлении европейцы поняли бы, что у них нет ни одного шанса отодвинуть границу между европейским и русским мирами на восток, но вместо этого они говорят какие-то совершенно наивные вещи: "Украина падет в считанные дни, если ЕС прекратит поставлять деньги. ЕС хотел бы тратить свои деньги на благосостояние жителей, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора: все деньги мы должны тратить на защиту Украины".Это говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сетующий и на то, что он все больше чувствует себя как министр обороны Евросоюза. Деньги, оружие — все это может принести победу над Россией в битве, которая имеет для нас действительно решающее значение? Только такие наивные "дети", как старик Боррель, могут верить в это, потому что в их мире за пределами "прекрасного сада" начинаются дикие джунгли, в которых живут непонятные дикари, у которых нет ни интересов, ни ценностей, ни воли к победе. И их нельзя не победить, тем более если война идет на территории джунглей руками одних дикарей против других.Когда эта западная картина мира разобьется о реальность, вспомнят ли фантазеры предупреждения Орбана? Вряд ли, ведь в их сказке он был злодеем.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869835014.html

https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html

https://ria.ru/20230505/ucheniya-1870008443.html

https://ria.ru/20230505/borrel-1869853861.html

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аналитика, россия, европа, украина, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз