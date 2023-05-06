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МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023
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16:52 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/eksport-1870192496.html
МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции
МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023
МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции
Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:52
2023-05-06T16:52
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
украина
сергей вершинин
владимир путин
оон
россельхозбанк
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Однако, прогресс (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна — ред.) нас не радует. Это очень важно для нас", — сказал Вершинин в эфире телеканала RT. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1869836259.html
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россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, украина, сергей вершинин, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Москва, Украина, Сергей Вершинин, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции

МИД: Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Однако, прогресс (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна — ред.) нас не радует. Это очень важно для нас", — сказал Вершинин в эфире телеканала RT.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются
5 мая, 10:13
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки
3 мая, 19:10
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМоскваУкраинаСергей ВершининВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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