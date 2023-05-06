https://ria.ru/20230506/eksport-1870192496.html

МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции

МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023

МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции

Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:52

2023-05-06T16:52

2023-05-06T16:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

украина

сергей вершинин

владимир путин

оон

россельхозбанк

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Однако, прогресс (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна — ред.) нас не радует. Это очень важно для нас", — сказал Вершинин в эфире телеканала RT. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230505/sdelka-1869836259.html

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869496250.html

россия

москва

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, украина, сергей вершинин, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift