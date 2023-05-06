https://ria.ru/20230506/dtp-1870248273.html

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.05.2023

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и "Нивой" в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:22

2023-05-06T23:22

2023-05-06T23:22

происшествия

авто

россия

тимашевский район

краснодарский край

дтп

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и "Нивой" в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кубани. Авария произошла в субботу около 21.00 на автодороге Краснодар-Ейск. Водитель автобуса "Паз", который следовал без пассажиров, наехал на стоявший грузовик "КамАЗ". Автобус от удара опрокинулся, а "КамАЗ" по инерции наехал на "Ниву". "В результате ДТП погиб водитель "Нивы", пострадали водитель "КамАЗа" и водитель автобуса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230506/dtp-1870242940.html

россия

тимашевский район

краснодарский край

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происшествия, авто, россия, тимашевский район, краснодарский край, дтп