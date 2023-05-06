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В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.05.2023
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23:22 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/dtp-1870248273.html
В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком
В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.05.2023
В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и "Нивой" в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:22
2023-05-06T23:22
происшествия
авто
россия
тимашевский район
краснодарский край
дтп
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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и "Нивой" в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кубани. Авария произошла в субботу около 21.00 на автодороге Краснодар-Ейск. Водитель автобуса "Паз", который следовал без пассажиров, наехал на стоявший грузовик "КамАЗ". Автобус от удара опрокинулся, а "КамАЗ" по инерции наехал на "Ниву". "В результате ДТП погиб водитель "Нивы", пострадали водитель "КамАЗа" и водитель автобуса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230506/dtp-1870242940.html
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происшествия, авто, россия, тимашевский район, краснодарский край, дтп
Происшествия, Авто, Россия, Тимашевский район, Краснодарский край, ДТП
В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с грузовиком

В Краснодарском крае один человек погиб в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом, "КамАЗом" и "Нивой" в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.
Авария произошла в субботу около 21.00 на автодороге Краснодар-Ейск. Водитель автобуса "Паз", который следовал без пассажиров, наехал на стоявший грузовик "КамАЗ". Автобус от удара опрокинулся, а "КамАЗ" по инерции наехал на "Ниву".
"В результате ДТП погиб водитель "Нивы", пострадали водитель "КамАЗа" и водитель автобуса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияТимашевский районКраснодарский крайДТП
 
 
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