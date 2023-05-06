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Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек

Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023

Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек

Число жертв ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны возросло до 12, сообщил в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:47

2023-05-06T22:47

2023-05-06T22:55

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СТАМБУЛ, 6 мая - РИА Новости. Число жертв ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны возросло до 12, сообщил в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter.Ранее СМИ сообщили, что грузовик по неустановленной причине снес автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай, в результате чего загорелись сам грузовик и два микроавтобуса. Людей на месте инцидента охватила паника, для тушения огня на место прибыли многочисленные расчеты пожарных.Коджа сообщил, что на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи.Личность водителя грузовика и обстоятельства, по причине которых он потерял управление, пока не установлены.

турция

хатай (провинция)

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в мире, турция, дтп, хатай (провинция), авто