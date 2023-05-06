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Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023
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22:47 06.05.2023 (обновлено: 22:55 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/dtp-1870245784.html
Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек
Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023
Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек
Число жертв ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны возросло до 12, сообщил в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:47
2023-05-06T22:55
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СТАМБУЛ, 6 мая - РИА Новости. Число жертв ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны возросло до 12, сообщил в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter.Ранее СМИ сообщили, что грузовик по неустановленной причине снес автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай, в результате чего загорелись сам грузовик и два микроавтобуса. Людей на месте инцидента охватила паника, для тушения огня на место прибыли многочисленные расчеты пожарных.Коджа сообщил, что на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи.Личность водителя грузовика и обстоятельства, по причине которых он потерял управление, пока не установлены.
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в мире, турция, дтп, хатай (провинция), авто
В мире, Турция, ДТП, Хатай (провинция), Авто
Число погибших в крупном ДТП в Турции возросло до 12 человек

Глава Минздрава Турции Коджа: число погибших в ДТП в Хатае возросло до 12 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 мая - РИА Новости. Число жертв ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны возросло до 12, сообщил в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что грузовик по неустановленной причине снес автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай, в результате чего загорелись сам грузовик и два микроавтобуса. Людей на месте инцидента охватила паника, для тушения огня на место прибыли многочисленные расчеты пожарных.
«
"Двенадцать наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжелом состоянии", - написал министр в Twitter.
Коджа сообщил, что на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи.
Личность водителя грузовика и обстоятельства, по причине которых он потерял управление, пока не установлены.
 
В миреТурцияДТПХатай (провинция)Авто
 
 
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