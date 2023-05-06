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Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба - РИА Новости, 06.05.2023
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03:04 06.05.2023 (обновлено: 09:59 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/drony-1870092824.html
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба - РИА Новости, 06.05.2023
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба
Новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, рассказал РИА Новости совладелец и гендиректор... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T03:04
2023-05-06T09:59
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, рассказал РИА Новости совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ "Око" Вадим Жернов.Таким образом, нет необходимости держать на передовой дроны и катапульту — нужны только очки, пульт управления и оператор, который подключится к аппарату в полете и применит его по выбранной цели, добавил Жернов.По его словам, из хаба можно направить конкретному подразделению сразу несколько дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если операторов несколько, можно будет нанести скоординированный удар.Кроме того, отметил разработчик, возможно передавать управление от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения."Но смена курса в полете от пункта запуска до передовой не предусмотрена: дрон идет этот транзитный участок маршрута в режиме полного радиомолчания, ничего не излучает, идет с выключенным видеопередатчиком, чтобы его не мог перехватить противник", — подчеркнул Жернов.Он рассказал также, что сейчас уже завершились испытания беспилотников и системы "Подхват". В течение месяца первая партия из десятков дронов отправится на передовую. В первые боевые вылеты рядом с операторами будут находиться разработчики, чтобы оперативно получать обратную связь.Барражирующий боеприпас "Привет-82" способен нести боевую часть массой более пяти килограммов на дальность около 30 километров. При этом он стоит немногим более ста тысяч рублей.
https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба

КБ "Око": новые российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска беспилотника
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, рассказал РИА Новости совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ "Око" Вадим Жернов.
«

"Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений", — пояснил он.

Таким образом, нет необходимости держать на передовой дроны и катапульту — нужны только очки, пульт управления и оператор, который подключится к аппарату в полете и применит его по выбранной цели, добавил Жернов.
По его словам, из хаба можно направить конкретному подразделению сразу несколько дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если операторов несколько, можно будет нанести скоординированный удар.
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Кроме того, отметил разработчик, возможно передавать управление от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.
"Но смена курса в полете от пункта запуска до передовой не предусмотрена: дрон идет этот транзитный участок маршрута в режиме полного радиомолчания, ничего не излучает, идет с выключенным видеопередатчиком, чтобы его не мог перехватить противник", — подчеркнул Жернов.
Он рассказал также, что сейчас уже завершились испытания беспилотников и системы "Подхват". В течение месяца первая партия из десятков дронов отправится на передовую. В первые боевые вылеты рядом с операторами будут находиться разработчики, чтобы оперативно получать обратную связь.
Барражирующий боеприпас "Привет-82" способен нести боевую часть массой более пяти килограммов на дальность около 30 километров. При этом он стоит немногим более ста тысяч рублей.
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