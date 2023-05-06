Рейтинг@Mail.ru
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 06.05.2023 (обновлено: 09:29 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/dolg-1870107523.html
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума - РИА Новости, 06.05.2023
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума
По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю, а самыми закредитованными оказались Нидерланды и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:48
2023-05-06T09:29
россия
экономика
нидерланды
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832580549_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_27dc131ba7601e98e32ba2cc64c0d265.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю, а самыми закредитованными оказались Нидерланды и Великобритания, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков и статслужб. Так, в России уровень внешнего долга к ВВП сократился на десять процентных пунктов —до 16,6 процента. Это минимальное значение с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет). Среди крупнейших экономик меньший показатель отмечен только в Китае, где за год он опустился с 15,4 до 13,7 процента. Следом идет Индия с внешним долгом в 19,1 процента ВВП. Самый высокий уровень внешнего долга наблюдался в европейских экономиках: в Нидерландах — 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. Причем в этих странах показатель за год снизился — на 14,29 и 16 процентных пунктов соответственно. На четвертом месте расположилась Франция, где внешний долг составляет 249 процентов от ВВП, на пятом — Бельгия (242 процента). В десятку вошли также Испания (179 процентов), Швеция (170 процентов), Германия (159 процентов), Норвегия (132 процента) и Италия (131 процент). Всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, сильнее всего — в Японии (на 10 процентных пунктов, до 104 процентов). В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея (на пять процентов), Турция (4,5 процента), Аргентина (три процента), Бразилия (два процента) и Польша (один процент).
https://ria.ru/20230503/vvp-1869497602.html
https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html
россия
нидерланды
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832580549_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_469bcb12dee73da0e4844397956a326b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, нидерланды, норвегия
Россия, Экономика, Нидерланды, Норвегия
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю, а самыми закредитованными оказались Нидерланды и Великобритания, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков и статслужб.
Так, в России уровень внешнего долга к ВВП сократился на десять процентных пунктов —до 16,6 процента. Это минимальное значение с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет). Среди крупнейших экономик меньший показатель отмечен только в Китае, где за год он опустился с 15,4 до 13,7 процента. Следом идет Индия с внешним долгом в 19,1 процента ВВП.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Спад ВВП России замедлился до 1,1 процента в годовом выражении
3 мая, 19:15
Самый высокий уровень внешнего долга наблюдался в европейских экономиках: в Нидерландах — 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. Причем в этих странах показатель за год снизился — на 14,29 и 16 процентных пунктов соответственно.
На четвертом месте расположилась Франция, где внешний долг составляет 249 процентов от ВВП, на пятом — Бельгия (242 процента). В десятку вошли также Испания (179 процентов), Швеция (170 процентов), Германия (159 процентов), Норвегия (132 процента) и Италия (131 процент).
Всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, сильнее всего — в Японии (на 10 процентных пунктов, до 104 процентов).
В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея (на пять процентов), Турция (4,5 процента), Аргентина (три процента), Бразилия (два процента) и Польша (один процент).
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году
11 апреля, 16:09
 
РоссияЭкономикаНидерландыНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала