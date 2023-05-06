https://ria.ru/20230506/dolg-1870107523.html

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума - РИА Новости, 06.05.2023

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю, а самыми закредитованными оказались Нидерланды и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:48

2023-05-06T08:48

2023-05-06T09:29

россия

экономика

нидерланды

норвегия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю, а самыми закредитованными оказались Нидерланды и Великобритания, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков и статслужб. Так, в России уровень внешнего долга к ВВП сократился на десять процентных пунктов —до 16,6 процента. Это минимальное значение с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет). Среди крупнейших экономик меньший показатель отмечен только в Китае, где за год он опустился с 15,4 до 13,7 процента. Следом идет Индия с внешним долгом в 19,1 процента ВВП. Самый высокий уровень внешнего долга наблюдался в европейских экономиках: в Нидерландах — 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. Причем в этих странах показатель за год снизился — на 14,29 и 16 процентных пунктов соответственно. На четвертом месте расположилась Франция, где внешний долг составляет 249 процентов от ВВП, на пятом — Бельгия (242 процента). В десятку вошли также Испания (179 процентов), Швеция (170 процентов), Германия (159 процентов), Норвегия (132 процента) и Италия (131 процент). Всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, сильнее всего — в Японии (на 10 процентных пунктов, до 104 процентов). В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея (на пять процентов), Турция (4,5 процента), Аргентина (три процента), Бразилия (два процента) и Польша (один процент).

https://ria.ru/20230503/vvp-1869497602.html

https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html

россия

нидерланды

норвегия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, нидерланды, норвегия