https://ria.ru/20230506/dokazatelstva-1870122384.html

СК готов предоставить Западу доказательства преступлений Киева в Донбассе

СК готов предоставить Западу доказательства преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2023

СК готов предоставить Западу доказательства преступлений Киева в Донбассе

Следственный комитет России готов предоставить международному сообществу доказательства преступлений украинского режима в Донбассе, однако Запад с 2014 года... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:31

2023-05-06T10:31

2023-05-06T10:32

россия

донбасс

донецкая народная республика

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Следственный комитет России готов предоставить международному сообществу доказательства преступлений украинского режима в Донбассе, однако Запад с 2014 года игнорирует происходящее в ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "На сегодняшний день нам не поступало таких запросов, но Следственный комитет России готов показать те факты преступлений украинского режима, которые нами были зафиксированы в сотнях томов уголовных дел", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обращались ли представители международного сообщества к СК РФ за помощью по расследованию преступлений в Донбассе. Бастрыкин подчеркнул, что международные институты и западные страны с 2014 года игнорируют происходящее, умышленно не замечая преступлений киевского режима против мирных жителей Донбасса. СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о преступлениях, совершенных украинскими военными в отношении жителей Донбасса. Следователи не только расследуют дела об убийствах гражданского населения, но и устанавливают ущерб, причиненный населенным пунктам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Так, в интервью РИА Новости Бастрыкин в субботу сообщил, что с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи уголовных дел, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства стали фигурантами. Кроме того, более 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими, а ущерб ДНР и ЛНР, причиненный преступлениями украинских боевиков, превышает 228 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230506/kiev-1870117630.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)