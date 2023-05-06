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СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 06.05.2023
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08:25 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/delo-1870105492.html
СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима
СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 06.05.2023
СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима
Российские следователи возбудили с 2014 года более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, свыше 710 лиц, в том числе из военного... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:25
2023-05-06T08:25
россия
украина
донбасс
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "За это время возбуждено 2 912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о работе следствия по преступлениям в Донбассе с 2014 года. Бастрыкин добавил, что в рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов войны соединены 1 284 уголовных дела. "Это обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием тактических ракетных комплексов "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, повлекших гибель мирного населения Донбасса, уничтожение жилых домов и объектов жизнеобеспечения", - пояснил глава СК РФ.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html
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россия, украина, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Донбасс, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима

СК с 2014 года завел более 2,9 тысячи дел о преступлениях киевского режима в Донбассе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"За это время возбуждено 2 912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о работе следствия по преступлениям в Донбассе с 2014 года.
Бастрыкин добавил, что в рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов войны соединены 1 284 уголовных дела.
"Это обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием тактических ракетных комплексов "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, повлекших гибель мирного населения Донбасса, уничтожение жилых домов и объектов жизнеобеспечения", - пояснил глава СК РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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07:18
 
РоссияУкраинаДонбассАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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