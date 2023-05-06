https://ria.ru/20230506/delo-1870105492.html

СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима

СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 06.05.2023

СК возбудил почти три тысячи дел о преступлениях киевского режима

Российские следователи возбудили с 2014 года более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, свыше 710 лиц, в том числе из военного... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:25

2023-05-06T08:25

2023-05-06T08:25

россия

украина

донбасс

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "За это время возбуждено 2 912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о работе следствия по преступлениям в Донбассе с 2014 года. Бастрыкин добавил, что в рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов войны соединены 1 284 уголовных дела. "Это обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием тактических ракетных комплексов "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, повлекших гибель мирного населения Донбасса, уничтожение жилых домов и объектов жизнеобеспечения", - пояснил глава СК РФ.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)