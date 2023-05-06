https://ria.ru/20230506/dela-1870110016.html
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:09
2023-05-06T09:09
2023-05-06T09:09
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, дела возбуждены по статье 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ
СК завел дела на начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали российских военных