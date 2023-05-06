Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/dela-1870110016.html
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:09
2023-05-06T09:09
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50146/55/501465529_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_8a31bc7f0fc45fb82d28b7f493035da7.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, дела возбуждены по статье 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50146/55/501465529_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_45566dda3904eb10839618b1fa33d611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ

СК завел дела на начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали российских военных

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"На днях на основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве", - сказал глава СК РФ.
По его словам, дела возбуждены по статье 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
07:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала