https://ria.ru/20230506/dela-1870110016.html

СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ

СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023

СК возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:09

2023-05-06T09:09

2023-05-06T09:09

специальная военная операция на украине

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о пытках российских военных в плену у ВСУ, фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, дела возбуждены по статье 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины