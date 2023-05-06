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В Госдуме предупредили о штрафах для дачников, загрязняющих территорию - РИА Новости, 06.05.2023
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03:31 06.05.2023 (обновлено: 06:04 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/dacha-1870093801.html
В Госдуме предупредили о штрафах для дачников, загрязняющих территорию
В Госдуме предупредили о штрафах для дачников, загрязняющих территорию - РИА Новости, 06.05.2023
В Госдуме предупредили о штрафах для дачников, загрязняющих территорию
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (депутат Госдумы, фракция "Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в случае если соседи по дачам... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T03:31
2023-05-06T06:04
общество
жилье
никита чаплин
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (депутат Госдумы, фракция "Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в случае если соседи по дачам загрязняют территорию, необходимо обращаться в суд, штраф за нарушение может составить 50 тысяч рублей. Чаплин отметил, что нередки случаи, когда соседи по даче разводят антисанитарию, в том числе, бывают случаи, когда владельцы дачных участков регулярно вывозят мусор из квартиры в СНТ. "Если собственник не идет на контакт, и не хочет слышать претензии от соседей, то в СНТ проводится общее собрание и принимается решение о ненадлежащем использовании дачного участка. Следующий шаг - коллективное обращение в суд. Если ваша дача находится не в СНТ, то вы можете самостоятельно обратиться в суд, приложив доказательства, достаточно будет фото", - рассказал парламентарий. По его словам, законодательством закреплено, что за нецелевое использование земли предусмотрен штраф для физических лиц будет в размере 1–1,5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. "В случае, если кадастровая стоимость земли не определена, то грязь и мусор на даче могут обойтись в 20–50 тысяч рублей", - отметил Чаплин. При этом он отметил, что сначала надо разобраться, является ли недобросовестный сосед собственником участка или дача у него в аренде, поскольку согласно гражданскому кодексу, ответственность за содержание имущества несет только собственник.
https://ria.ru/20230430/dacha-1868793375.html
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общество, жилье, никита чаплин, россия
Общество, Жилье, Никита Чаплин, Россия
В Госдуме предупредили о штрафах для дачников, загрязняющих территорию

Депутат Госдумы Чаплин сообщил о штрафах для дачников, загрязняющих территорию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (депутат Госдумы, фракция "Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в случае если соседи по дачам загрязняют территорию, необходимо обращаться в суд, штраф за нарушение может составить 50 тысяч рублей.
Чаплин отметил, что нередки случаи, когда соседи по даче разводят антисанитарию, в том числе, бывают случаи, когда владельцы дачных участков регулярно вывозят мусор из квартиры в СНТ.
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"Если собственник не идет на контакт, и не хочет слышать претензии от соседей, то в СНТ проводится общее собрание и принимается решение о ненадлежащем использовании дачного участка. Следующий шаг - коллективное обращение в суд. Если ваша дача находится не в СНТ, то вы можете самостоятельно обратиться в суд, приложив доказательства, достаточно будет фото", - рассказал парламентарий.
По его словам, законодательством закреплено, что за нецелевое использование земли предусмотрен штраф для физических лиц будет в размере 1–1,5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.
"В случае, если кадастровая стоимость земли не определена, то грязь и мусор на даче могут обойтись в 20–50 тысяч рублей", - отметил Чаплин.
При этом он отметил, что сначала надо разобраться, является ли недобросовестный сосед собственником участка или дача у него в аренде, поскольку согласно гражданскому кодексу, ответственность за содержание имущества несет только собственник.
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ОбществоЖильеНикита ЧаплинРоссия
 
 
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