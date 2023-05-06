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Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара

Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара - РИА Новости, 06.05.2023

Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склад с порохом, сообщил глава муниципалитета Иван Карташов. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:23

2023-05-06T22:23

2023-05-06T22:29

происшествия

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склад с порохом, сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня."На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут (21.30 мск) 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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происшествия, свердловская область, россия