https://ria.ru/20230506/chs-1870243787.html
Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара
Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара - РИА Новости, 06.05.2023
Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара
Режим чрезвычайной ситуации введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склад с порохом, сообщил глава муниципалитета Иван Карташов. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:23
2023-05-06T22:23
2023-05-06T22:29
происшествия
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870240367_0:428:693:818_1920x0_80_0_0_6ada59df7854954d528449766d367022.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Режевском городском округе, где лесной пожар перекинулся на склад с порохом, сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня."На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут (21.30 мск) 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870061899.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870240367_0:363:693:883_1920x0_80_0_0_91012ede0e6691eb7d1b0583dffc4fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия
Происшествия, Свердловская область, Россия
Муниципалитет в Свердловской области ввел режим ЧС из-за крупного пожара
В Свердловской области ввели ЧС в муниципалитете, где загорелись склады с порохом