https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html

Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин

Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023

Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин

Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка и ради развлечения, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:52

2023-05-06T09:52

2023-05-06T09:52

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донбасс

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка и ради развлечения, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В качестве примера председатель СК РФ рассказал об уголовном деле в отношении командира автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Савченко. По словам Бастрыкина, в Мариуполе военный приказал подчиненному Кондакову убить пожилого мирного жителя, который был неподалёку от позиций ВСУ. В результате Кондаков расстрелял ни в чем неповинного человека, а затем его тело спрятали. Позднее погибшего обнаружили российские следователи. Выяснилось, что погибший - 72-летний местный житель. Его родственники установлены, они в РФ и признаны потерпевшими. Расследование дела уже находится на завершающей стадии. Так, один из участников ВФУ заметил мирного жителя и просто ради развлечения произвел в его сторону несколько автоматных очередей. Потерпевший упал и стал звать на помощь, местные жители смогли оказать первую ему помощь и отправить в больницу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

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мариуполь

донбасс

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россия, мариуполь, донбасс, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)