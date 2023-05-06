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Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html
Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин
Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин
Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка и ради развлечения, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:52
2023-05-06T09:52
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донбасс
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка и ради развлечения, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В качестве примера председатель СК РФ рассказал об уголовном деле в отношении командира автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Савченко. По словам Бастрыкина, в Мариуполе военный приказал подчиненному Кондакову убить пожилого мирного жителя, который был неподалёку от позиций ВСУ. В результате Кондаков расстрелял ни в чем неповинного человека, а затем его тело спрятали. Позднее погибшего обнаружили российские следователи. Выяснилось, что погибший - 72-летний местный житель. Его родственники установлены, они в РФ и признаны потерпевшими. Расследование дела уже находится на завершающей стадии. Так, один из участников ВФУ заметил мирного жителя и просто ради развлечения произвел в его сторону несколько автоматных очередей. Потерпевший упал и стал звать на помощь, местные жители смогли оказать первую ему помощь и отправить в больницу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
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россия, мариуполь, донбасс, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донбасс, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевики ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения, заявил Бастрыкин

Глава СК Бастрыкин: ВСУ убивают граждан ради развлечения и за плохое знание украинского

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка и ради развлечения, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«
"После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка, либо неосторожных высказываний. Были расправы по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов", - сказал он.
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Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ
08:59
В качестве примера председатель СК РФ рассказал об уголовном деле в отношении командира автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Савченко.
По словам Бастрыкина, в Мариуполе военный приказал подчиненному Кондакову убить пожилого мирного жителя, который был неподалёку от позиций ВСУ. В результате Кондаков расстрелял ни в чем неповинного человека, а затем его тело спрятали. Позднее погибшего обнаружили российские следователи. Выяснилось, что погибший - 72-летний местный житель. Его родственники установлены, они в РФ и признаны потерпевшими. Расследование дела уже находится на завершающей стадии.
«
"Есть немало примеров, когда ВСУ оборудовали свои позиции на территории социальных объектов, подвергая опасности мирных жителей. Например, сейчас расследуется уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Преступление совершено в Мариуполе с позиции, оборудованной в здании детского сада, в непосредственной близости от частного сектора", - добавил глава СК.
Так, один из участников ВФУ заметил мирного жителя и просто ради развлечения произвел в его сторону несколько автоматных очередей. Потерпевший упал и стал звать на помощь, местные жители смогли оказать первую ему помощь и отправить в больницу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонбассАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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