https://ria.ru/20230506/biorazrabotki-1870127796.html

Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия

Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия - РИА Новости, 06.05.2023

Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия

Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:09

2023-05-06T11:09

2023-05-06T11:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

биолаборатории на украине

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он пояснил, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия устанавливает, что государства-участники обязуются принять меры по запрету такого оружия в пределах своей территории. Однако, по словам Бастрыкина, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение - как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия. Для мониторинга существует определенный механизм, который предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях. Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина>>

https://ria.ru/20220518/ssha-1789305073.html

https://ria.ru/20230505/shtammy-1869990569.html

украина

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украина, сша, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), биолаборатории на украине