https://ria.ru/20230506/biorazrabotki-1870127796.html
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия
Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:09
2023-05-06T11:09
2023-05-06T11:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он пояснил, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия устанавливает, что государства-участники обязуются принять меры по запрету такого оружия в пределах своей территории. Однако, по словам Бастрыкина, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение - как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия. Для мониторинга существует определенный механизм, который предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях. Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина>>
https://ria.ru/20220518/ssha-1789305073.html
https://ria.ru/20230505/shtammy-1869990569.html
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украина, сша, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), биолаборатории на украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), биолаборатории на Украине
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия
Бастрыкин: Запад мог пытаться скрыть биоразработки, используя лаборатории на Украине
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он пояснил, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия устанавливает, что государства-участники обязуются принять меры по запрету такого оружия в пределах своей территории.
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Однако, по словам Бастрыкина, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение - как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия.
Для мониторинга существует определенный механизм, который предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях.
«
"Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности. В рамках уголовного дела Следственный комитет продолжает анализ имеющейся информации, связанной с этим", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос о возможности разработки западными странами биооружия в лабораториях на Украине.
Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
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