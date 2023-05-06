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Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 06.05.2023 (обновлено: 11:41 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/biorazrabotki-1870127796.html
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия
Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:09
2023-05-06T11:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он пояснил, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия устанавливает, что государства-участники обязуются принять меры по запрету такого оружия в пределах своей территории. Однако, по словам Бастрыкина, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение - как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия. Для мониторинга существует определенный механизм, который предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях. Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина&gt;&gt;
https://ria.ru/20220518/ssha-1789305073.html
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украина, сша, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), биолаборатории на украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), биолаборатории на Украине
Бастрыкин обвинил Запад в попытках скрыть разработки биологического оружия

Бастрыкин: Запад мог пытаться скрыть биоразработки, используя лаборатории на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Работа западных биолабораторий на территории Украины могла быть необходима для сокрытия разработки биологического оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он пояснил, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия устанавливает, что государства-участники обязуются принять меры по запрету такого оружия в пределах своей территории.
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
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Однако, по словам Бастрыкина, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение - как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия.
Для мониторинга существует определенный механизм, который предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях.
«
"Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности. В рамках уголовного дела Следственный комитет продолжает анализ имеющейся информации, связанной с этим", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос о возможности разработки западными странами биооружия в лабораториях на Украине.
Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина>>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШААлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)биолаборатории на Украине
 
 
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