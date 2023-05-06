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В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке - РИА Новости, 06.05.2023
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Новое оружие России
 
12:43 06.05.2023 (обновлено: 20:50 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке - РИА Новости, 06.05.2023
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке
Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:43
2023-05-06T20:50
новое оружие россии
технологии
россия
безопасность
бпла
оружие
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. В НТИ уточнили, что БПЛА "Бегалет-Мираж" разработан участником рынка НТИ "Аэронет" — "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Он отметил, что продолжительность полета аппарата с электродвигателями составляет порядка двух часов или около 350 километров. Планируется, что в гибридном варианте беспилотник будет оборудован электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, в таком варианте продолжительность полета составит до 12 часов. Силовая установка состоит из двух двигателей. Решение будет представлено на рынке уже летом этого года. По его словам, высота полета классических дронов такой размерности не превышает четырех тысяч метров, скорости полета у них меньше.
https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html
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технологии, россия, безопасность, бпла, оружие
Новое оружие России, Технологии, Россия, Безопасность, БПЛА, Оружие
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке

НТИ: в России создали дрон, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров

© Fotolia / Stanislav KomogorovМужчина управляет беспилотным летательным аппаратом
Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Fotolia / Stanislav Komogorov
Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.
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"Российские инженеры создали не имеющий на рынке аналогов беспилотный летательный аппарат "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой и продолжительностью полета до 12 часов и высотой полета до восьми тысяч метров", — сказали в пресс-службе.

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В НТИ уточнили, что БПЛА "Бегалет-Мираж" разработан участником рынка НТИ "Аэронет" — "Авиационно-космические разработки "БЕГАК".
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"Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 килограммов, 20 из которых — возможная полезная нагрузка, и высотой полета в шесть-восемь тысяч метров. Такая разработка сегодня востребована на рынке для различных задач. В первую очередь — как ретранслятор сигнала связи. Например, во время таких чрезвычайных ситуаций, как наводнения. Также для мониторинга лесных пожаров или газопровода и других народно-хозяйственных задач", — рассказал генеральный конструктор аппарата, гендиректор компании Александр Бегак.

Он отметил, что продолжительность полета аппарата с электродвигателями составляет порядка двух часов или около 350 километров. Планируется, что в гибридном варианте беспилотник будет оборудован электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, в таком варианте продолжительность полета составит до 12 часов. Силовая установка состоит из двух двигателей. Решение будет представлено на рынке уже летом этого года. По его словам, высота полета классических дронов такой размерности не превышает четырех тысяч метров, скорости полета у них меньше.
«

"Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки — думаю, даже с палубы корабля. При этом он не является конвертопланом. Более подробно характеристики мы пока не раскрываем. Мы уже совершили несколько полетов, в ближайшее время перейдем к другим испытаниям", — отметил Бегак.

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Новое оружие РоссииТехнологииРоссияБезопасностьБПЛАОружие
 
 
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