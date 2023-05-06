https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке

В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке - РИА Новости, 06.05.2023

В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке

Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:43

2023-05-06T12:43

2023-05-06T20:50

новое оружие россии

технологии

россия

безопасность

бпла

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148050/94/1480509464_0:501:5760:3741_1920x0_80_0_0_43cc441c5174a67d11c1087d0b735ade.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. В НТИ уточнили, что БПЛА "Бегалет-Мираж" разработан участником рынка НТИ "Аэронет" — "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Он отметил, что продолжительность полета аппарата с электродвигателями составляет порядка двух часов или около 350 километров. Планируется, что в гибридном варианте беспилотник будет оборудован электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, в таком варианте продолжительность полета составит до 12 часов. Силовая установка состоит из двух двигателей. Решение будет представлено на рынке уже летом этого года. По его словам, высота полета классических дронов такой размерности не превышает четырех тысяч метров, скорости полета у них меньше.

https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html

https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, безопасность, бпла, оружие