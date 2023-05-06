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Власти Белграда почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая - РИА Новости, 06.05.2023
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01:10 06.05.2023 (обновлено: 10:16 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/belgrad-1870087366.html
Власти Белграда почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая
Власти Белграда почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая - РИА Новости, 06.05.2023
Власти Белграда почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T01:10
2023-05-06T10:16
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БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая, передает корреспондент РИА Новости. Прямо на входе в историческое здание скупщины (представительного органа) сербской столицы близ Скупщины (парламента) страны и администрации президента республики, вечером в пятницу были установлены металлические конструкции свечей и венки в память погибших в двух вооруженных нападениях. Первыми зажгли свечи и возложили цветы мэр Белграда Александр Шапич и председатель городской скупщины Никола Никодиевич с коллегами. "После первого небывалого преступления на этой территории, которое произошло в школе "Владислав Рибникар", не прошло и 36 часов, а произошло новое в окрестностях Смедерево и Младеноваца. А я остался потрясен, как и большинство людей, которые живут в нашей стране и городе. Все другое, кроме выражения соболезнования и сострадания с семьями пострадавших было бы лишним", - цитирует пресс-служба мэра Белграда, который призвал граждан начиная с 18.00 (19.00 мск) перед зданием городской администрации - "Старого Двора" отдать почасти невинным жертвам. Граждане затем по одному и парами продолжали подходить зажигать свечи и несли цветы к зданию, акция продлится до полуночи воскресенья. В ночь на пятницу в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. Третьего мая семиклассник из отцовского пистолета убил в школе восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший был задержан, однако, по данным прокуратуры Белграда, ему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Подросток будет помещен в специальное отделение психиатрии. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
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в мире, белград (город), сербия
В мире, Белград (город), Сербия
Власти Белграда почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая

Власти Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв массовых убийств 3 и 5 мая

© Фото пресс-службы мэрии БелградаВласти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
© Фото пресс-службы мэрии Белграда
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БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото пресс-службы мэрии БелградаВласти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
© Фото пресс-службы мэрии Белграда
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Прямо на входе в историческое здание скупщины (представительного органа) сербской столицы близ Скупщины (парламента) страны и администрации президента республики, вечером в пятницу были установлены металлические конструкции свечей и венки в память погибших в двух вооруженных нападениях. Первыми зажгли свечи и возложили цветы мэр Белграда Александр Шапич и председатель городской скупщины Никола Никодиевич с коллегами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
Вчера, 13:21
"После первого небывалого преступления на этой территории, которое произошло в школе "Владислав Рибникар", не прошло и 36 часов, а произошло новое в окрестностях Смедерево и Младеноваца. А я остался потрясен, как и большинство людей, которые живут в нашей стране и городе. Все другое, кроме выражения соболезнования и сострадания с семьями пострадавших было бы лишним", - цитирует пресс-служба мэра Белграда, который призвал граждан начиная с 18.00 (19.00 мск) перед зданием городской администрации - "Старого Двора" отдать почасти невинным жертвам.
© Фото пресс-службы мэрии БелградаВласти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
© Фото пресс-службы мэрии Белграда
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Граждане затем по одному и парами продолжали подходить зажигать свечи и несли цветы к зданию, акция продлится до полуночи воскресенья.
В ночь на пятницу в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.
© Фото пресс-службы мэрии БелградаВласти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
© Фото пресс-службы мэрии Белграда
Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая
За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. Третьего мая семиклассник из отцовского пистолета убил в школе восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший был задержан, однако, по данным прокуратуры Белграда, ему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Подросток будет помещен в специальное отделение психиатрии. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе
Вчера, 15:02
 
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