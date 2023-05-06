https://ria.ru/20230506/bayden-1870238605.html
Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев
Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев - РИА Новости, 06.05.2023
Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев
Пользователи Twitter испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:30
2023-05-06T21:30
2023-05-06T21:30
в мире
сша
джо байден
барак обама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870237171_78:0:1234:650_1920x0_80_0_0_ee5e0452e0a06b0a860ae03db57388e5.png
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC.В ходе беседы журналистка Стефани Рюле попросила Байдена прокомментировать большой проект Белого дома по развитию инфраструктуры в стране. Президент начал говорить, но его спутанную речь было практически невозможно разобрать."Мозг Байдена отключился на 30 секунд во время интервью MSNBC", — написал в соцсети Национальный комитет Республиканской партии (RNC), прикрепив отрывок."Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными", — добавил в комментариях один из подписчиков."Иисус Христос! С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!" — откликнулся пользователь под ником Second Wind."И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента. Интересно, а что было в вырезанных сценах?" — отметил Джо Сантанджело."А они хотят, чтобы Байден правил страной еще пять лет. Почему мы все еще терпим?" — заключила Chris LHW.В том же интервью глава Соединенных Штатов оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, спутав его с Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html
https://ria.ru/20230506/bayden-1870125535.html
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870237171_367:0:1234:650_1920x0_80_0_0_1d3a57c3d1b99fd6c629d3f02c397b57.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев
Байден шокировал пользователей Twitter бессвязной речью во время интервью телеканалу MSNBC
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC.
В ходе беседы журналистка Стефани Рюле попросила Байдена прокомментировать большой проект Белого дома по развитию инфраструктуры в стране. Президент начал говорить, но его спутанную речь было практически невозможно разобрать.
"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев
"Мозг Байдена отключился на 30 секунд во время интервью MSNBC", — написал в соцсети Национальный комитет Республиканской партии (RNC), прикрепив отрывок.
"Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными", — добавил в комментариях один из подписчиков.
"Иисус Христос! С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!" — откликнулся пользователь под ником Second Wind.
Американцы заговорили о конце карьеры Байдена после двух слов в ресторане
"И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента. Интересно, а что было в вырезанных сценах?" — отметил Джо Сантанджело.
"А они хотят, чтобы Байден правил страной еще пять лет. Почему мы все еще терпим?" — заключила Chris LHW.
В том же интервью глава Соединенных Штатов оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме
, спутав его с Дональдом Трампом
.
Байден заслужил второй срок в Белом доме