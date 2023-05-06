https://ria.ru/20230506/bayden-1870238605.html

Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев

Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев - РИА Новости, 06.05.2023

Бессвязная речь Байдена во время интервью напугала американцев

Пользователи Twitter испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T21:30

2023-05-06T21:30

2023-05-06T21:30

в мире

сша

джо байден

барак обама

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC.В ходе беседы журналистка Стефани Рюле попросила Байдена прокомментировать большой проект Белого дома по развитию инфраструктуры в стране. Президент начал говорить, но его спутанную речь было практически невозможно разобрать."Мозг Байдена отключился на 30 секунд во время интервью MSNBC", — написал в соцсети Национальный комитет Республиканской партии (RNC), прикрепив отрывок."Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными", — добавил в комментариях один из подписчиков."Иисус Христос! С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!" — откликнулся пользователь под ником Second Wind."И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента. Интересно, а что было в вырезанных сценах?" — отметил Джо Сантанджело."А они хотят, чтобы Байден правил страной еще пять лет. Почему мы все еще терпим?" — заключила Chris LHW.В том же интервью глава Соединенных Штатов оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, спутав его с Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html

https://ria.ru/20230506/bayden-1870125535.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, барак обама