Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
Киевский режим, попав под влияние Запада, пытается возродить на Украине нацистскую идеологию и последовательно реализует политику геноцида мирного населения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:18
2023-05-06T07:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c03ada619800ed28aab5f536bc474854.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим, попав под влияние Запада, пытается возродить на Украине нацистскую идеологию и последовательно реализует политику геноцида мирного населения Донбасса, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, после распада СССР некоторые страны, попав под влияние Запада, начали пересматривать исторические факты и делать переоценку событий, искажая роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений. "По прошествии более 70 лет со дня Великой Победы над нацистской Германией и искоренения фашизма военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса. Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка", - сказал Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html
https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c0e822cf3b16e8cb507f406d05d3eade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, НАТО
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин

СК: киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию под влиянием Запада

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим, попав под влияние Запада, пытается возродить на Украине нацистскую идеологию и последовательно реализует политику геноцида мирного населения Донбасса, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, после распада СССР некоторые страны, попав под влияние Запада, начали пересматривать исторические факты и делать переоценку событий, искажая роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
04:57
"По прошествии более 70 лет со дня Великой Победы над нацистской Германией и искоренения фашизма военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса. Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка", - сказал Бастрыкин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией
3 мая, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассАлександр БастрыкинВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала