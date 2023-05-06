https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870100712.html
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
Киевский режим, попав под влияние Запада, пытается возродить на Украине нацистскую идеологию и последовательно реализует политику геноцида мирного населения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:18
2023-05-06T07:18
2023-05-06T07:18
специальная военная операция на украине
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донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
нато
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим, попав под влияние Запада, пытается возродить на Украине нацистскую идеологию и последовательно реализует политику геноцида мирного населения Донбасса, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, после распада СССР некоторые страны, попав под влияние Запада, начали пересматривать исторические факты и делать переоценку событий, искажая роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений. "По прошествии более 70 лет со дня Великой Победы над нацистской Германией и искоренения фашизма военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса. Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка", - сказал Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html
https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html
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россия, украина, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, НАТО
Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
СК: киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию под влиянием Запада