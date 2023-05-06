https://ria.ru/20230506/avariya-1870221570.html
СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"
СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью" - РИА Новости, 06.05.2023
СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"
В Гусь-Хрустальном один человек погиб в автомобильной аварии, по данным zebra-tv, им оказался Шайдабек Эседуллаев, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:37
2023-05-06T19:37
2023-05-06T23:19
происшествия
авто
гусь-хрустальный
владимирская область
volkswagen group
volkswagen touareg
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РЯЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости. В Гусь-Хрустальном один человек погиб в автомобильной аварии, по данным zebra-tv, им оказался Шайдабек Эседуллаев, прославившийся фразой "Ломай меня полностью" из попавшего в интернет ролика."ДТП произошло 6 мая в 4:26 на улице Курловской в городе Гусь-Хрустальном. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen <...> неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения с последующим съездом в кювет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.В результате инцидента водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, добавило ведомство.Собеседница агентства не назвала имя погибшего, уточнив, что это мужчина 1966 года рождения. Эта дата совпадает с данными, указанными на странице Эседуллаева в социальной сети "ВКонтакте". Ролик, ставший вирусным, опубликовали в 2010 году. Через два года в эфире федерального телеканала Эседуллаев рассказал, что в тот день выпил и буянил, соседи вызвали стражей порядка. Его заковали в наручники, и рядом с полицейской машиной состоялся диалог, прославивший россиянина.
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происшествия, авто, гусь-хрустальный, владимирская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"
Зебра ТВ: прославившийся фразой "Ломай меня полностью" Эседуллаев погиб в ДТП
РЯЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости.
В Гусь-Хрустальном один человек погиб в автомобильной аварии, по данным zebra-tv,
им оказался Шайдабек Эседуллаев, прославившийся фразой "Ломай меня полностью" из попавшего в интернет ролика.
"ДТП произошло 6 мая в 4:26 на улице Курловской в городе Гусь-Хрустальном. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen <...> неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения с последующим съездом в кювет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
В результате инцидента водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, добавило ведомство.
Собеседница агентства не назвала имя погибшего, уточнив, что это мужчина 1966 года рождения. Эта дата совпадает с данными, указанными на странице Эседуллаева в социальной сети "ВКонтакте".
Ролик, ставший вирусным, опубликовали в 2010 году. Через два года в эфире федерального телеканала Эседуллаев рассказал, что в тот день выпил и буянил, соседи вызвали стражей порядка. Его заковали в наручники, и рядом с полицейской машиной состоялся диалог, прославивший россиянина.
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