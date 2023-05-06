https://ria.ru/20230506/avariya-1870221570.html

СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"

СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью" - РИА Новости, 06.05.2023

СМИ: погиб россиянин, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"

В Гусь-Хрустальном один человек погиб в автомобильной аварии, по данным zebra-tv, им оказался Шайдабек Эседуллаев, прославившийся фразой "Ломай меня полностью"... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:37

2023-05-06T19:37

2023-05-06T23:19

происшествия

авто

гусь-хрустальный

владимирская область

volkswagen group

volkswagen touareg

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РЯЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости. В Гусь-Хрустальном один человек погиб в автомобильной аварии, по данным zebra-tv, им оказался Шайдабек Эседуллаев, прославившийся фразой "Ломай меня полностью" из попавшего в интернет ролика."ДТП произошло 6 мая в 4:26 на улице Курловской в городе Гусь-Хрустальном. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen <...> неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения с последующим съездом в кювет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.В результате инцидента водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, добавило ведомство.Собеседница агентства не назвала имя погибшего, уточнив, что это мужчина 1966 года рождения. Эта дата совпадает с данными, указанными на странице Эседуллаева в социальной сети "ВКонтакте". Ролик, ставший вирусным, опубликовали в 2010 году. Через два года в эфире федерального телеканала Эседуллаев рассказал, что в тот день выпил и буянил, соседи вызвали стражей порядка. Его заковали в наручники, и рядом с полицейской машиной состоялся диалог, прославивший россиянина.

https://ria.ru/20230328/dtp-1861247322.html

гусь-хрустальный

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происшествия, авто, гусь-хрустальный, владимирская область, volkswagen group, volkswagen touareg