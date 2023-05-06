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"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию - РИА Новости, 06.05.2023
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02:37 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/armiya-1870091081.html
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию - РИА Новости, 06.05.2023
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию
Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:37
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в российской армии по контракту.Его мнение разделили и другие пользователи Сети."Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру", — написал один из комментаторов."Господи, что же с нами случилось?" — поддержал другой."Это отличное видео", — отметил третий.Ранее Минобороны выпустило агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.
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"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию

Американский журналист Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в российской армии по контракту.
«
"В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны", — написал он.
Его мнение разделили и другие пользователи Сети.
"Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру", — написал один из комментаторов.
"Господи, что же с нами случилось?" — поддержал другой.
"Это отличное видео", — отметил третий.
Ранее Минобороны выпустило агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.
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