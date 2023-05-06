https://ria.ru/20230506/armiya-1870091081.html

"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию

"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию - РИА Новости, 06.05.2023

"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию

Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:37

2023-05-06T02:37

2023-05-06T02:37

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россия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в российской армии по контракту.Его мнение разделили и другие пользователи Сети."Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру", — написал один из комментаторов."Господи, что же с нами случилось?" — поддержал другой."Это отличное видео", — отметил третий.Ранее Минобороны выпустило агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230420/kennedi-1866532461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия