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"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию - РИА Новости, 06.05.2023
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию
Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:37
2023-05-06T02:37
2023-05-06T02:37
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в российской армии по контракту.Его мнение разделили и другие пользователи Сети."Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру", — написал один из комментаторов."Господи, что же с нами случилось?" — поддержал другой."Это отличное видео", — отметил третий.Ранее Минобороны выпустило агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
"Отличное видео". В США восхитились роликом про российскую армию
Американский журналист Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы, заявил в своем Twitter
американский журналист Джексон Хинкл, комментируя ролик о службе в российской армии по контракту.
«
"В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны", — написал он.
Его мнение разделили и другие пользователи Сети.
"Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США
выглядят слабыми по всему миру", — написал один из комментаторов.
"Господи, что же с нами случилось?" — поддержал другой.
"Это отличное видео", — отметил третий.
Ранее Минобороны выпустило агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Вооруженных силах России.
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