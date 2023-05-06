https://ria.ru/20230506/akhmat-1870205268.html

"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров

"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров - РИА Новости, 06.05.2023

"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров

Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:50

2023-05-06T17:50

2023-05-06T18:07

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

россия

евгений пригожин

рамзан кадыров

в мире

донбасс

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — написал он.По мнению чеченского лидера, Артемовск освободят в ближайшее время, несмотря на "вбросы о каком-то страшном контрнаступлении".В субботу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни для осуществления передачи позиций в городе. Это должно произойти в полночь на 10 мая, добавил он.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади населенного пункта, им осталось взять штурмом два с половиной километра.

https://ria.ru/20230506/poteri-1870112519.html

артемовск

россия

донбасс

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артемовск, вооруженные силы украины, россия, евгений пригожин, рамзан кадыров, в мире, донбасс, горловка