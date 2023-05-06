"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвинуться в Артемовск
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе
Боец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — написал он.
По мнению чеченского лидера, Артемовск освободят в ближайшее время, несмотря на "вбросы о каком-то страшном контрнаступлении".
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"Мы начали разрабатывать стратегию действий на этом участке совместно с министерством обороны, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы. И поверьте, тактика даст положительные результаты", — подытожил Кадыров.
В субботу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни для осуществления передачи позиций в городе. Это должно произойти в полночь на 10 мая, добавил он.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади населенного пункта, им осталось взять штурмом два с половиной километра.
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