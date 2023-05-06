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"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 06.05.2023 (обновлено: 18:07 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/akhmat-1870205268.html
"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров
"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров - РИА Новости, 06.05.2023
"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров
Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:50
2023-05-06T18:07
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
россия
евгений пригожин
рамзан кадыров
в мире
донбасс
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — написал он.По мнению чеченского лидера, Артемовск освободят в ближайшее время, несмотря на "вбросы о каком-то страшном контрнаступлении".В субботу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни для осуществления передачи позиций в городе. Это должно произойти в полночь на 10 мая, добавил он.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади населенного пункта, им осталось взять штурмом два с половиной километра.
https://ria.ru/20230506/poteri-1870112519.html
артемовск
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артемовск, вооруженные силы украины, россия, евгений пригожин, рамзан кадыров, в мире, донбасс, горловка
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, В мире, Донбасс, Горловка
"Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвинуться в Артемовск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — написал он.
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По мнению чеченского лидера, Артемовск освободят в ближайшее время, несмотря на "вбросы о каком-то страшном контрнаступлении".
«
"Мы начали разрабатывать стратегию действий на этом участке совместно с министерством обороны, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы. И поверьте, тактика даст положительные результаты", — подытожил Кадыров.
В субботу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни для осуществления передачи позиций в городе. Это должно произойти в полночь на 10 мая, добавил он.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади населенного пункта, им осталось взять штурмом два с половиной километра.
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Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныРоссияЕвгений ПригожинРамзан КадыровВ миреДонбассГорловка
 
 
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