https://ria.ru/20230506/afiny-1870088017.html

В Афинах заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен

В Афинах заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен - РИА Новости, 06.05.2023

В Афинах заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен

Конфликт на Украине является военным противостоянием между Россией и Западом, оно было неизбежно в связи с изменениями в мире, а его результатом должна стать... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T01:34

2023-05-06T01:34

2023-05-06T01:34

в мире

россия

европа

сша

димитриос пателис

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_0:190:3592:2211_1920x0_80_0_0_841f35e49d0022c40a3c47b95b150728.jpg

АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине является военным противостоянием между Россией и Западом, оно было неизбежно в связи с изменениями в мире, а его результатом должна стать "новая Ялта", считают участники прошедшей в Афинах конференции на тему "Война, которая никогда не заканчивалась". В преддверии Дня Победы обсуждались роль Советского Союза и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке. Организатором дискуссии выступил Координационный совет российских соотечественников (КСРС), площадку предоставил Российский центр науки и культуры. Фальсификация истории Второй мировой войны и ее переписывание стали обычным делом в Европе, сказала руководитель КСРС Евгения Кричевская. Она зачитала документ министерства образования Кипра о приеме заявок на участие в летних школах для учителей истории и школьников, организованных Эстонским институтом исторической памяти в сотрудничестве с посольством Германии в Таллине. Стоимость участия (проживание и питание) оплачивается организаторами. Эстонский институт и посольство Германии возлагают вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, а освободителей Европы называют преступниками. В приглашении говорится, что во Второй мировой войны Германия безоговорочно капитулировала, и главные военные преступники вскоре предстали перед трибуналом. Его авторы также утверждают, что "один из военных преступников, Советский Союз, вышел из войны союзником и победителем, завоевав новые земли и подчинив своему контролю другие". Ответственность Германии за развязывание Второй мировой войны в приглашении названа "широко распространенным мифом". Организаторы летних школ обещают познакомить со Второй мировой войной и ее последствиями "на примере истории Эстонии", а встречи "с историками, политиками, политологами и другими экспертами", по их словам, "помогут понять прошлое и настоящее". Писатель и историк Йоргос Романос сказал, что холодная война началась в 1945 году со смертью президента США Теодора Рузвельта, который не хотел противостояния с Россией и был против присутствия США в Европе. Романос напомнил, что Запад давал обещания не расширять НАТО на восток, но нарушил его, и что в Европе размещены американские ядерные боеголовки. Говоря о Греции, Романос сказал, что только Россия поддерживала ее, в частности, по вопросу о Преспанском соглашении. "Тогда правительство Алексиса Ципраса выслало российских дипломатов, и с правительством Мицотакиса высылки продолжились. Греция угрожала России войной два раза. Один раз в сентябре 2022 года, когда премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал агентству Блумберг, что "мы ведем войну против России". Второй раз, а точнее впервые, это было в 1919 году, когда премьер-министр Элефтериос Венизелос мобилизовал войска против России. Это привело к сотням жертв среди греков. Ленин тогда оборвал все дружественные связи и установил теснейший альянс с Кемалем. Наши потери политические были огромными из-за этого преступления Венизелоса", - сказал ученый. По его словам, сейчас США хотят контролировать всю планету, как в прошлом этого хотел Гитлер. Романос отметил, что финансовая система США переживает сильнейший финансовый кризис. "США никогда не смогут победить географию. Россия граничит с Европой, они не смогут изменить этого. И Россия является Европой. Ты не можешь остановить, оборвать культуру. Самая крепкая основа на планете – это культура, ее невозможно изменить", - сказал он. По его мнению, нужна новая система отношений. "Сейчас необходимо установление мира, нужны мирные переговоры. Единственное решение - нужна новая Ялта", - заключил Романос. Журналист Василис Макридис сказал, что в 1936 году к власти в Греции пришел "канонический фашист" Иоаннис Метаксас, был установлен фашистский режим, и до начала войны с Италией в 1940 году страна проделала обычный для фашизма путь. Были запрещены политические партии и организации, которые считали опасными для власти. Коммунистов и сочувствующих им ссылали на острова. Однако несмотря на гонения против коммунистов и разрушение почти всей их структуры, в Греции было создано "гигантское движение сопротивления", самое крупное по отношению к населению страны в Европе. "В Национально-освободительный фронт ЕАМ вошли 1 миллион активных членов при населении 7,5 миллиона человек. Плюс еще 180 тысяч были в ЭЛАС (Народно-освободительной армии), плюс еще молодежь. 1,3 миллиона греков были организованы в сопротивление", - сказал Макридис. Профессор философии Технического университета Крита Димитриос Пателис сказал, что считает категорически недопустимым установление сейчас перемирия на Украине. "Это будет хуже, чем если бы установить перемирие с Третьим рейхом", - сказал он. "В 2015 году я был в Донбассе, и я видел ребят и девушек, которые воевали до конца, как львы. Они воевали не за какие-то идеи, они воевали за советскую родину, на основе Великой Победы в Отечественной войне, борясь за дело своих отцов и дедов. Я видел это своими глазами", - сказал Пателис. "Это столкновение, которое происходит на основе тектонических изменений в мировой социально-экономической структуре и в мировых силах", - сказал он. По его словам, один полюс – США – проигрывает другим силам, прогрессивным и антиколониальным. "Сейчас начинается наиболее интересный период истории. … Столкновение идет с осью, которая угрожает жизни всего человечества. Это не проблема России, Украины, Грузии или другой страны бывшего Советского Союза. 54 страны официально вступили в войну. Россия воюет с НАТО", - сказал Пателис. "Наша родина, к нашему великому стыду, в этой войне. Она была в авангарде отправки оружия. Она была в авангарде в отправке советников, в обучении специальных сил нацистской армии, которая стоит на службе оси во главе с США, НАТО и ЕС. Это позор нашего народа с такой историей, что он с другими выступил против народа, который спас человечество. Что она вступил в эту войну", - сказал Пателис. Он отметил также, что конфликт на Украине уже имеет положительный результат – началась дедолларизация мировой экономики. Пателис заметил также, что несколько дней назад было совершено нападение на Российский центр науки и культуры в Никосии, но проправительственные греческие СМИ об этом не сообщали.

https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html

https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072293.html

https://ria.ru/20230505/mnogostoronnost-1869831230.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, сша, димитриос пателис, нато, евросоюз