https://ria.ru/20230505/zhiteli-1870084110.html
Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов
Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023
Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Крым и Ростов готовы предоставить жителям Запорожской... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:45
2023-05-05T23:45
2023-05-05T23:45
ростов
запорожская область
владимир рогов
андрей козенко
россия
республика крым
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Крым и Ростов готовы предоставить жителям Запорожской области места для размещения. Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил журналистам, что власти региона планируют переселить до 70 тысяч человек из прифронтовых районов в южные районы области; перемещение людей, изъявивших желание покинуть один из граничащих с линией боевого соприкосновения, началось в пятницу.
https://ria.ru/20230505/nastuplenie-1870047483.html
ростов
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ростов, запорожская область, владимир рогов, андрей козенко, россия, республика крым
Ростов, Запорожская область, Владимир Рогов, Андрей Козенко, Россия, Республика Крым
Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: Крым и Ростов готовы предоставить жителям Запорожской области места для размещения