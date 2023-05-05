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Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов

Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023

Крым и Ростов готовы принять жителей Запорожской области, заявил Рогов

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Крым и Ростов готовы предоставить жителям Запорожской... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:45

2023-05-05T23:45

2023-05-05T23:45

ростов

запорожская область

владимир рогов

андрей козенко

россия

республика крым

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Крым и Ростов готовы предоставить жителям Запорожской области места для размещения. Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил журналистам, что власти региона планируют переселить до 70 тысяч человек из прифронтовых районов в южные районы области; перемещение людей, изъявивших желание покинуть один из граничащих с линией боевого соприкосновения, началось в пятницу.

https://ria.ru/20230505/nastuplenie-1870047483.html

ростов

запорожская область

россия

республика крым

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ростов, запорожская область, владимир рогов, андрей козенко, россия, республика крым