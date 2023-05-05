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Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня - РИА Новости, 05.05.2023
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15:40 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/zerno-1869946634.html
Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня
Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня - РИА Новости, 05.05.2023
Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня
Пять стран Европейского союза просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:40
2023-05-05T15:40
украина
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болгария
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словакия
венгрия
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Пять стран Европейского союза просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Речь идет о Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html
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украина, польша, болгария, евросоюз, еврокомиссия, в мире, словакия, венгрия
Украина, Польша, Болгария, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Словакия, Венгрия
Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня

Глава Минсельхоза Польши Телюс: пять стран просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Пять стран Европейского союза просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Речь идет о Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
«
"Мы – пять стран - обратимся к Европейской комиссии, чтобы продлить действие этого постановления после 5 июня. Вы знаете, что ограничения пока действуют до 5 июня", - сказал Телюс.
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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УкраинаПольшаБолгарияЕвросоюзЕврокомиссияВ миреСловакияВенгрия
 
 
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