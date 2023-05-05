https://ria.ru/20230505/zerno-1869946634.html

Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня

Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня - РИА Новости, 05.05.2023

Пять стран ЕС просят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня

Пять стран Европейского союза просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:40

2023-05-05T15:40

2023-05-05T15:40

украина

польша

болгария

евросоюз

еврокомиссия

в мире

словакия

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Пять стран Европейского союза просят Европейскую комиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Речь идет о Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html

украина

польша

болгария

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, болгария, евросоюз, еврокомиссия, в мире, словакия, венгрия