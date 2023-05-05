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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.05.2023
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15:30 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/zemletryasenie-1869943890.html
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.05.2023
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:30
2023-05-05T15:30
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 11.37 по местному времени (14.37 мск.) примерно в 77,1 километра к юго-западу от города Факатане. Очаг залегал на глубине 194,3 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

USGS: у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 11.37 по местному времени (14.37 мск.) примерно в 77,1 километра к юго-западу от города Факатане. Очаг залегал на глубине 194,3 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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