Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС
Зеленский отчитался Венецианской комиссии о реформах, от которых зависит членство в ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с делегацией Венецианской комиссии обсудил ряд реформ, от которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством Украины в Европейском союзе, говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
"Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) во главе с председателем комиссии Клер Бази Малори. Отдельно выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, а также были законы о деолигархизации и национальных меньшинствах.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.