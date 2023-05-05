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Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС - РИА Новости, 05.05.2023
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22:58 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1870080749.html
Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС
Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС - РИА Новости, 05.05.2023
Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС
Владимир Зеленский с делегацией Венецианской комиссии обсудил ряд реформ, от которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством Украины в Европейском... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:58
2023-05-05T22:58
в мире
украина
брюссель
молдавия
владимир зеленский
евросоюз
венецианская комиссия
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с делегацией Венецианской комиссии обсудил ряд реформ, от которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством Украины в Европейском союзе, говорится в сообщении на сайте Зеленского. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. "Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) во главе с председателем комиссии Клер Бази Малори. Отдельно выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, а также были законы о деолигархизации и национальных меньшинствах. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html
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в мире, украина, брюссель, молдавия, владимир зеленский, евросоюз, венецианская комиссия, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Венецианская комиссия, Еврокомиссия
Зеленский отчитался комиссии о реформах, связанных с вступлением в ЕС

Зеленский отчитался Венецианской комиссии о реформах, от которых зависит членство в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с делегацией Венецианской комиссии обсудил ряд реформ, от которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством Украины в Европейском союзе, говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ
Вчера, 18:20
"Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) во главе с председателем комиссии Клер Бази Малори. Отдельно выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, а также были законы о деолигархизации и национальных меньшинствах.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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