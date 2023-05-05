https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского после атаки на Кремль

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского после атаки на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский не случайно находился за пределами страны после атаки беспилотников на Кремль, написал журналист Стивен Брайен в статье для РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:39

2023-05-05T15:39

2023-05-05T16:24

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не случайно находился за пределами страны после атаки беспилотников на Кремль, написал журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом", — отметил он.По словам обозревателя, глава киевского режима решил отложить возращение в Киев. Такое поведение, заметил журналист, говорит о страхе Зеленского за свою безопасность.Брайен предположил, что Зеленский намеренно покинул страну на время проведения операции против президента России. Это позволило ему иметь пути для отступления на случай провала, заключил автор.Как сообщили в пресс-службе российского президента, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230505/ataka-1869847241.html

https://ria.ru/20230505/politika-1869914657.html

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в мире, украина, финляндия, киев, владимир зеленский