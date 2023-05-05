Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869921684.html
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 05.05.2023
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:14
2023-05-05T14:14
в мире
украина
владимир зеленский
киев
бахрейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426520_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_cbb2ea18bbf4510c9cb5a0d35f4dcca2.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видеозапись встречи с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни, который находится в Киеве с официальным визитом. Ранее нидерландский журналист Менно Сварт заявил, что Зеленский отправится из Нидерландов в польский город Жешув, откуда сядет на поезд до Киева. "Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", - сообщил Зеленский в тексте под видеозаписью. В офисе Зеленского уточнили, что это первый визит МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года. По информации офиса, Зеленский предложил присоединиться к его формуле мира. "Во время встречи состоялся обмен мнениями об участии Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости. Владимир Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических потребностях в необходимой технике", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написал, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщали подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле с помощью снайперов. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей запланированного визита, поездку могут отменить. Полиция ФРГ начала расследование после разглашения конфиденциальных подробностей о планах Зеленского.
https://ria.ru/20230505/politika-1869914657.html
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
https://ria.ru/20230504/zelenskaya-1869754728.html
украина
киев
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426520_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_752aedbe4fd9125dd9032e6d5a2d7f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, бахрейн
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Бахрейн
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Украины Зеленский опубликовал видео встречи с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видеозапись встречи с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни, который находится в Киеве с официальным визитом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе
Вчера, 13:52
Ранее нидерландский журналист Менно Сварт заявил, что Зеленский отправится из Нидерландов в польский город Жешув, откуда сядет на поезд до Киева.
"Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", - сообщил Зеленский в тексте под видеозаписью.
В офисе Зеленского уточнили, что это первый визит МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года. По информации офиса, Зеленский предложил присоединиться к его формуле мира. "Во время встречи состоялся обмен мнениями об участии Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости. Владимир Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических потребностях в необходимой технике", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
Вчера, 09:37
Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написал, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщали подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле с помощью снайперов. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей запланированного визита, поездку могут отменить. Полиция ФРГ начала расследование после разглашения конфиденциальных подробностей о планах Зеленского.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III
4 мая, 18:47
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевБахрейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала