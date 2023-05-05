https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869921684.html

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 05.05.2023

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:14

2023-05-05T14:14

2023-05-05T14:14

в мире

украина

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видеозапись встречи с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни, который находится в Киеве с официальным визитом. Ранее нидерландский журналист Менно Сварт заявил, что Зеленский отправится из Нидерландов в польский город Жешув, откуда сядет на поезд до Киева. "Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", - сообщил Зеленский в тексте под видеозаписью. В офисе Зеленского уточнили, что это первый визит МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года. По информации офиса, Зеленский предложил присоединиться к его формуле мира. "Во время встречи состоялся обмен мнениями об участии Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости. Владимир Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических потребностях в необходимой технике", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написал, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщали подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле с помощью снайперов. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей запланированного визита, поездку могут отменить. Полиция ФРГ начала расследование после разглашения конфиденциальных подробностей о планах Зеленского.

https://ria.ru/20230505/politika-1869914657.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html

https://ria.ru/20230504/zelenskaya-1869754728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, киев, бахрейн