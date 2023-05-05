Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Президент Украины Зеленский опубликовал видео встречи с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видео, судя по которому он уже вернулся в Киев.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видеозапись встречи с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни, который находится в Киеве с официальным визитом.
Ранее нидерландский журналист Менно Сварт заявил, что Зеленский отправится из Нидерландов в польский город Жешув, откуда сядет на поезд до Киева.
"Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", - сообщил Зеленский в тексте под видеозаписью.
В офисе Зеленского уточнили, что это первый визит МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года. По информации офиса, Зеленский предложил присоединиться к его формуле мира. "Во время встречи состоялся обмен мнениями об участии Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости. Владимир Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических потребностях в необходимой технике", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написал, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщали подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле с помощью снайперов. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей запланированного визита, поездку могут отменить. Полиция ФРГ начала расследование после разглашения конфиденциальных подробностей о планах Зеленского.