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В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян - РИА Новости, 05.05.2023
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09:37 05.05.2023 (обновлено: 10:21 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян - РИА Новости, 05.05.2023
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:37
2023-05-05T10:21
в мире
украина
нидерланды
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок."Ему нужно заключить мирный договор!" — написал один из комментаторов. "Он показывает свое истинное лицо!" — поддержал другой. "Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", — отметил третий. "Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?" — сыронизировал еще один пользователь. "Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения", — заключили читатели. Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html
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в мире, украина, нидерланды, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, НАТО
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян

Пользователи Twitter осудили слова Владимира Зеленского о плохих новостях для россиян

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок.
"Ему нужно заключить мирный договор!" — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
4 мая, 17:12
"Он показывает свое истинное лицо!" — поддержал другой.
"Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", — отметил третий.
"Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?" — сыронизировал еще один пользователь.
"Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения", — заключили читатели.
Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем
4 мая, 16:08
 
В миреУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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