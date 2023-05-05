https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html

В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян

В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян - РИА Новости, 05.05.2023

В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:37

2023-05-05T09:37

2023-05-05T10:21

в мире

украина

нидерланды

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок."Ему нужно заключить мирный договор!" — написал один из комментаторов. "Он показывает свое истинное лицо!" — поддержал другой. "Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", — отметил третий. "Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?" — сыронизировал еще один пользователь. "Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения", — заключили читатели. Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html

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