https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян - РИА Новости, 05.05.2023
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:37
2023-05-05T09:37
2023-05-05T10:21
в мире
украина
нидерланды
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869631232_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_72cbfcfd88c8ce96bb7a78c8d030882b.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок."Ему нужно заключить мирный договор!" — написал один из комментаторов. "Он показывает свое истинное лицо!" — поддержал другой. "Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", — отметил третий. "Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?" — сыронизировал еще один пользователь. "Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения", — заключили читатели. Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html
украина
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869631232_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_79a36877d9b8dcd7a5a417d10436b0e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, НАТО
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
Пользователи Twitter осудили слова Владимира Зеленского о плохих новостях для россиян
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок.
"Ему нужно заключить мирный договор!" — написал один из комментаторов.
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
"Он показывает свое истинное лицо!" — поддержал другой.
"Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", — отметил третий.
"Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?" — сыронизировал еще один пользователь.
"Скоро некоторые страны НАТО
начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения", — заключили читатели.
Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии
и Нидерландах
, а также посетил в Гааге
Международный уголовный суд и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем