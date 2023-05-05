Рейтинг@Mail.ru
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 05.05.2023 (обновлено: 15:17 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/zapret-1869919944.html
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники
В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:06
2023-05-05T15:17
день победы
калининградская область
калининград
россия
республика алтай
кемеровская область
сергей цивилев
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573426300_0:211:2889:1836_1920x0_80_0_0_6868feb462fcbb8cb395b2dee854aa22.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая.Такое решение приняли в Калининграде и Новосибирске. Власти пошли на запрет в целях безопасности.Список регионов, где нельзя запускать дроны в майские праздники, также пополнили:Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что решение будет в силе до особого распоряжения. С 10 мая исключение сделали только для БПЛА, используемых органами власти.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
калининградская область
калининград
россия
республика алтай
кемеровская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573426300_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_89633dcbc662103e7840ac9de24d5e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день победы, калининградская область, калининград, россия, республика алтай, кемеровская область, сергей цивилев, новосибирск, общество
День Победы, Калининградская область, Калининград, Россия, Республика Алтай, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Новосибирск, Общество
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники

Калининградские власти запретили использование беспилотников во время парада Победы

© РИА Новости / Эдуард Молчанов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь Дня Победы в Калининграде
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь Дня Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Эдуард Молчанов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь Дня Победы в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая.
Такое решение приняли в Калининграде и Новосибирске. Власти пошли на запрет в целях безопасности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
4 мая, 12:32
Список регионов, где нельзя запускать дроны в майские праздники, также пополнили:
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что решение будет в силе до особого распоряжения. С 10 мая исключение сделали только для БПЛА, используемых органами власти.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
Инфографика
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
День ПобедыКалининградская областьКалининградРоссияРеспублика АлтайКемеровская областьСергей ЦивилевНовосибирскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала