https://ria.ru/20230505/zapret-1869919944.html
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники
В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:06
2023-05-05T14:06
2023-05-05T15:17
день победы
калининградская область
калининград
россия
республика алтай
кемеровская область
сергей цивилев
новосибирск
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая.Такое решение приняли в Калининграде и Новосибирске. Власти пошли на запрет в целях безопасности.Список регионов, где нельзя запускать дроны в майские праздники, также пополнили:Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что решение будет в силе до особого распоряжения. С 10 мая исключение сделали только для БПЛА, используемых органами власти.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
калининградская область
калининград
россия
республика алтай
кемеровская область
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День Победы, Калининградская область, Калининград, Россия, Республика Алтай, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Новосибирск, Общество
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники
Калининградские власти запретили использование беспилотников во время парада Победы