https://ria.ru/20230505/zapret-1869919944.html

Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники

Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023

Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники

В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:06

2023-05-05T14:06

2023-05-05T15:17

день победы

калининградская область

калининград

россия

республика алтай

кемеровская область

сергей цивилев

новосибирск

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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. В нескольких российских регионах запретили использовать беспилотники во время парада Победы 9 Мая.Такое решение приняли в Калининграде и Новосибирске. Власти пошли на запрет в целях безопасности.Список регионов, где нельзя запускать дроны в майские праздники, также пополнили:Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что решение будет в силе до особого распоряжения. С 10 мая исключение сделали только для БПЛА, используемых органами власти.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html

калининградская область

калининград

россия

республика алтай

кемеровская область

новосибирск

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2023

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