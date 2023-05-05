Рейтинг@Mail.ru
За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/zalog-1870068294.html
За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов
За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов - РИА Новости, 05.05.2023
За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов
Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила в пятницу, что за мэра Одессы Геннадия Труханова,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:53
2023-05-05T20:53
в мире
одесса
украина
одесский городской совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:114:2350:1435_1920x0_80_0_0_8fc409b0e660fadc090e634d246d6077.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила в пятницу, что за мэра Одессы Геннадия Труханова, который был арестован накануне, внесли 13,42 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов) в качестве залога. "За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 миллиона гривен залога", - приводит слова Постолюк издание УНН. Как сообщает издание, также в пятницу адвокат Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу на меру пресечения. По информации издания "Общественное", залог внес депутат от фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил. По его словам, он перечислил "свои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги". Издание "Украинская правда" со ссылкой на Посталюк сообщает, что Труханов уже вышел из СИЗО. Следствие считает, что Труханов в 2016 году совместно с другими чиновниками из мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в размере 185 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В конце апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины уже отправлял Труханова под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и ряда других ограничений. Труханов обвинялся в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, однако суд первой инстанции оправдал мэра. В 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс госпредприятия "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура приобрела весь комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании, имеющей непрозрачное финансовое состояние. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы.
https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html
https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_1fdf1d2e2f2bb964e8ecf6e1e4a69992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, одесский городской совет
В мире, Одесса, Украина, Одесский городской совет
За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов

САП Украины: за арестованного мэра Одессы Труханова внесли залог в 380 тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила в пятницу, что за мэра Одессы Геннадия Труханова, который был арестован накануне, внесли 13,42 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов) в качестве залога.
"За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 миллиона гривен залога", - приводит слова Постолюк издание УНН.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского
3 мая, 18:47
Как сообщает издание, также в пятницу адвокат Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу на меру пресечения. По информации издания "Общественное", залог внес депутат от фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил. По его словам, он перечислил "свои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги".
Издание "Украинская правда" со ссылкой на Посталюк сообщает, что Труханов уже вышел из СИЗО.
Следствие считает, что Труханов в 2016 году совместно с другими чиновниками из мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в размере 185 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
В конце апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины уже отправлял Труханова под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и ряда других ограничений. Труханов обвинялся в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, однако суд первой инстанции оправдал мэра.
В 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс госпредприятия "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура приобрела весь комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании, имеющей непрозрачное финансовое состояние. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"
19 июня 2022, 19:45
 
В миреОдессаУкраинаОдесский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала