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За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов

За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов - РИА Новости, 05.05.2023

За арестованного мэра Одессы внесли залог в 380 тысяч долларов

Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила в пятницу, что за мэра Одессы Геннадия Труханова,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:53

2023-05-05T20:53

2023-05-05T20:53

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила в пятницу, что за мэра Одессы Геннадия Труханова, который был арестован накануне, внесли 13,42 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов) в качестве залога. "За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 миллиона гривен залога", - приводит слова Постолюк издание УНН. Как сообщает издание, также в пятницу адвокат Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу на меру пресечения. По информации издания "Общественное", залог внес депутат от фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил. По его словам, он перечислил "свои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги". Издание "Украинская правда" со ссылкой на Посталюк сообщает, что Труханов уже вышел из СИЗО. Следствие считает, что Труханов в 2016 году совместно с другими чиновниками из мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в размере 185 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В конце апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины уже отправлял Труханова под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и ряда других ограничений. Труханов обвинялся в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, однако суд первой инстанции оправдал мэра. В 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс госпредприятия "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура приобрела весь комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании, имеющей непрозрачное финансовое состояние. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы.

https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html

https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html

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в мире, одесса, украина, одесский городской совет