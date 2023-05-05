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Советник Аксенова объяснил звуки взрыва в Феодосии

Советник Аксенова объяснил звуки взрыва в Феодосии - РИА Новости, 05.05.2023

Советник Аксенова объяснил звуки взрыва в Феодосии

Звук взрыва в районе Феодосии связан с уничтожением боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:26

2023-05-05T15:26

2023-05-05T15:26

феодосия

сергей аксенов (политик)

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Звук взрыва в районе Феодосии связан с уничтожением боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов 3 мая сообщил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет. По данным властей, были уничтожены два беспилотника. "Звуки взрыва в районе Феодосии и Приморского (крупный прибрежный поселок рядом с Феодосией – ред.) плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ", - сообщил в своем телеграм-канале Крючков.

https://ria.ru/20230502/sevastopol-1869255949.html

феодосия

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феодосия, сергей аксенов (политик), олег крючков