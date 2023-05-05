https://ria.ru/20230505/vystuplenie-1870076569.html

В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского

В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023

В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского

Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Владимиру РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:14

2023-05-05T22:14

2023-05-05T22:14

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ЦЮРИХ, 5 мая – РИА Новости. Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Владимиру Зеленскому выступить перед депутатами, расценив планирующееся видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву. В пятницу стало известно, что во время летней сессии Зеленский по видеосвязи выступит перед швейцарскими депутатами. Соответствующий запрос посольства Украины в Берне был одобрен аппаратами Национального совета (большая палата швейцарского парламента) и Совета кантонов (малая палата парламента). "Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!" - написал Эши в своем микроблоге в Twitter. Депутат добавил, что обращался в аппарат Национального совета с просьбой отклонить запрос украинской стороны. В пресс-службе парламента в пятницу заявили, что точная дата выступления Зеленского будет определена по согласованию с Украиной. В пресс-службе напомнили, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, отмечалось в сообщении. Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявляла, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. В начале марта швейцарское правительство на фоне дебатов в парламенте сообщало, что намерено и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html

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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, оон, киев