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В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023
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22:14 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vystuplenie-1870076569.html
В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского
В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023
В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского
Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Владимиру РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:14
2023-05-05T22:14
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
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ЦЮРИХ, 5 мая – РИА Новости. Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Владимиру Зеленскому выступить перед депутатами, расценив планирующееся видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву. В пятницу стало известно, что во время летней сессии Зеленский по видеосвязи выступит перед швейцарскими депутатами. Соответствующий запрос посольства Украины в Берне был одобрен аппаратами Национального совета (большая палата швейцарского парламента) и Совета кантонов (малая палата парламента). "Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!" - написал Эши в своем микроблоге в Twitter. Депутат добавил, что обращался в аппарат Национального совета с просьбой отклонить запрос украинской стороны. В пресс-службе парламента в пятницу заявили, что точная дата выступления Зеленского будет определена по согласованию с Украиной. В пресс-службе напомнили, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, отмечалось в сообщении. Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявляла, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. В начале марта швейцарское правительство на фоне дебатов в парламенте сообщало, что намерено и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html
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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, оон, киев
В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, ООН, Киев
В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского

В парламенте Швейцарии возможное выступление Зеленского назвали нарушением нейтралитета

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 5 мая – РИА Новости. Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Владимиру Зеленскому выступить перед депутатами, расценив планирующееся видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву.
В пятницу стало известно, что во время летней сессии Зеленский по видеосвязи выступит перед швейцарскими депутатами. Соответствующий запрос посольства Украины в Берне был одобрен аппаратами Национального совета (большая палата швейцарского парламента) и Совета кантонов (малая палата парламента).
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"Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!" - написал Эши в своем микроблоге в Twitter.
Депутат добавил, что обращался в аппарат Национального совета с просьбой отклонить запрос украинской стороны.
В пресс-службе парламента в пятницу заявили, что точная дата выступления Зеленского будет определена по согласованию с Украиной. В пресс-службе напомнили, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, отмечалось в сообщении.
Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявляла, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.
В начале марта швейцарское правительство на фоне дебатов в парламенте сообщало, что намерено и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.
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