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В Гватемале эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго - РИА Новости, 05.05.2023
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03:54 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vulkan-1869810343.html
В Гватемале эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго
В Гватемале эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго - РИА Новости, 05.05.2023
В Гватемале эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго
Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы Conred сообщила об эвакуации жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго из-за... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:54
2023-05-05T03:54
в мире
гватемала (республика)
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы Conred сообщила об эвакуации жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго из-за извержения вулкана Фуэго. Для размещения граждан, эвакуированных из опасных зон, власти задействовали два крупных убежища, которые примут почти 900 семей. Согласно бюллетеню CONRED, новое извержение вулкана Фуэго сопровождается выбросом пепла и газов на высоту более 6 километров и потоками лавы на восточном и западном склонах. Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке, он расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы - между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго. Высота вулкана - 3763 метра над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали тогда не менее 190 человек.
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в мире, гватемала (республика), центральная америка
В мире, Гватемала (республика), Центральная Америка
В Гватемале эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго

Служба Conred сообщила об эвакуации жителей из района извергающегося вулкана Фуэго

© AP Photo / Moises CastilloВулкан Фуэго в Гватемале
Вулкан Фуэго в Гватемале - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Moises Castillo
Вулкан Фуэго в Гватемале. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы Conred сообщила об эвакуации жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго из-за извержения вулкана Фуэго.
«
"Исполнительный секретариат CONRED содействует муниципальным координаторам по управлению рисками стихийных бедствий в проведении превентивных эвакуаций в муниципалитете Сан-Педро-Йепокапа, Чимальтенанго, деревнях Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия", - говорится в сообщении в блоге CONRED в Twitter.
Для размещения граждан, эвакуированных из опасных зон, власти задействовали два крупных убежища, которые примут почти 900 семей.
Согласно бюллетеню CONRED, новое извержение вулкана Фуэго сопровождается выбросом пепла и газов на высоту более 6 километров и потоками лавы на восточном и западном склонах.
Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке, он расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы - между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго. Высота вулкана - 3763 метра над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали тогда не менее 190 человек.
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В миреГватемала (республика)Центральная Америка
 
 
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